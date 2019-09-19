【歐聯】羅拔臣遭利物浦球迷網上抨擊　決定停用Twitter帳戶　

利物浦左閘安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）在歐聯分組賽鬥拿玻里的一仗中，戰至比賽末段在禁區內犯規輸12碼，使球隊首先落後，結果紅軍以0：2不敵拿玻里。不少利物浦在網上攻擊羅拔臣，更使他停用個人的Twitter帳戶。

羅拔臣在82分鐘，在防守對方的荷西卡利祖，並嘗試踢走對方腳下球時，卻不慎踢跌對方，球證立即吹罰直指12碼點，12碼由梅頓斯主射入網開紀錄，末段洛蘭迪鎖定兩球勝局，利物浦在首場分組賽以兩球不敵主場的拿玻里。

羅拔臣在比賽末段踢跌荷西卡利祖被判12碼，不少球迷將輸波責任落在他身上。（路透社）

雖然紅軍主帥高普力挺羅拔臣，直指球證不應判罰12碼，但不少利物浦球迷已將羅拔臣視為紅軍的輸波罪人，更在網上不斷抨擊該名蘇格蘭球員。面對網上不少的輿論壓力，羅拔臣決定關閉個人的Twitter帳戶。

All of this over Napoli's penalty?



Robertson made an attempt to reach the ball yet he didn't touch it, while Callejon played it smart (cheap? Yes, but also smart) after that flick to get a penalty.



So even with the VAR check, the ref might still call for a penalty. pic.twitter.com/8HIcQEeHDu — • (@Juventisto) September 18, 2019

當該名利物浦後衛停用Twitter後，為數不少的紅軍球迷在網上為羅拔臣平反，上載他在場上奮戰的片段，更有球迷發起聯署，除了希望Twitter重啟羅拔臣的帳戶外，同時關注他的精神健康。