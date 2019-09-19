【歐聯】羅拔臣遭利物浦球迷網上抨擊　決定停用Twitter帳戶　

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利物浦左閘安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）在歐聯分組賽鬥拿玻里的一仗中，戰至比賽末段在禁區內犯規輸12碼，使球隊首先落後，結果紅軍以0：2不敵拿玻里。不少利物浦在網上攻擊羅拔臣，更使他停用個人的Twitter帳戶。

羅拔臣在82分鐘，在防守對方的荷西卡利祖，並嘗試踢走對方腳下球時，卻不慎踢跌對方，球證立即吹罰直指12碼點，12碼由梅頓斯主射入網開紀錄，末段洛蘭迪鎖定兩球勝局，利物浦在首場分組賽以兩球不敵主場的拿玻里。

羅拔臣在比賽末段踢跌荷西卡利祖被判12碼，不少球迷將輸波責任落在他身上。（路透社）

【歐聯】利物浦作客負拿玻里　高普稱球證錯判12碼

雖然紅軍主帥高普力挺羅拔臣，直指球證不應判罰12碼，但不少利物浦球迷已將羅拔臣視為紅軍的輸波罪人，更在網上不斷抨擊該名蘇格蘭球員。面對網上不少的輿論壓力，羅拔臣決定關閉個人的Twitter帳戶。

當該名利物浦後衛停用Twitter後，為數不少的紅軍球迷在網上為羅拔臣平反，上載他在場上奮戰的片段，更有球迷發起聯署，除了希望Twitter重啟羅拔臣的帳戶外，同時關注他的精神健康。

有網民發起聯署，希望Twitter協助羅拔臣重開帳戶。（Twitter截圖）

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