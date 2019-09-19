【歐聯】阿特蘭大分組賽初登場即大敗　對手收獲史上最大勝仗

挪威的「名將之後」艾寧夏蘭特（Erling Braut Haland）在歐聯處子戰中連中三元後，另一名首度征戰歐聯的前鋒，效力薩格勒布戴拿模的奧錫（Mislav Oršić）在主場轟入3球，助球隊大破阿特蘭大，旗開得勝。

首度征戰歐聯分組賽的阿特蘭大，與曼城﹑薩克達及薩格勒布戴拿模同列C組，球會史上首仗歐聯卻出師不利，作客克羅地亞的薩格勒布戴拿模卻慘遭大敗一場。

薩格勒布戴拿模的利奧華（Marin Leovac）門前撞射入網，開賽10分鐘先開紀錄。前鋒奧錫在上半場中段禁區外撞射入網，在上半場31分鐘擴大領先至兩球，該名26歲的克羅地亞箭頭在上半場末段門前頂成3：0。奧錫在下半場23分鐘突破越位陷阱，大演帽子戲法，結果主隊以4球大破阿特蘭大，而今仗是薩格勒布戴拿模參加歐聯以來的最大勝仗。

阿特蘭大前鋒沙柏達在今仗未有進帳，未能為阿特蘭大攻入首個歐聯入球。（視覺中國）

奧錫首度在歐聯登場連中三元，與夏蘭特一同創下歐聯紀錄。（視覺中國）

奧錫與夏蘭特一樣，在歐聯首度登場便交出帽子戲法，亦是史上首次有兩名球員處子連中三元。現年26歲的奧錫曾經在早年遠赴亞洲落班，曾經效力韓職的蔚山現代及中超的長春亞泰，他在去年重返克羅地亞的薩格勒布戴拿模。

奧錫曾在早年效力中超的長春亞泰，並代表球隊出戰亞冠盃。（視覺中國）

另外，德甲班霸拜仁慕尼黑由京士利高文（Kingsley Coleman）﹑利雲度夫斯基及湯馬士梅拿各建一功，在主場3球輕取貝爾格萊德紅星，而利雲度夫斯基亦攻入他效力拜仁的第200個入球，成為球會史上第4多入球的球員。

利雲度夫斯基在今仗攻入效力拜仁的第200個入球。（Getty Images）

拜仁今仗3個入球球員（按圖放大）