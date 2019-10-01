【英超】曼聯創30年最差開季成績　主場賽和阿仙奴又失分

曼聯昨晚英超迎阿仙奴，雖然有麥湯米尼遠射開紀錄，但換邊後被奧巴美揚破門，最終兩隊踢成1：1言和。曼聯開季7戰僅得9分，排名第10位，創近30年最差開季成績，至於阿仙奴則以12分排第4位。

在當地時間昨（9月30日）晚的英超獨腳戲，上演重頭大戰，由曼聯在奧脫福對阿仙奴。曼聯的保羅普巴、拉舒福特、連格、丹尼爾占士及安達斯彭利拿等正選披甲，但右閘雲比沙卡因扁桃腺發炎缺陣，由艾舒利楊格頂上，而左閘則起用小將杜安薛比。阿仙奴方面，18歲新星沙卡（Bukayo Saka）與奧巴美揚及尼高拉斯比比合組進攻三叉戟，新隊長格列沙加則與古安杜斯與盧卡斯托拉拿扼守中場。

普巴正選登場，面對阿仙奴隊長格列沙加的飛鏟。（路透社）

上半場，曼聯佔較多攻勢，安達斯彭利拿在29分鐘有次個人表演，他在右路擺脫古安杜斯，再在禁區頂拐過大衛雷斯，但他的左腳射門被賓特尼奴撲到。阿仙奴的比比在36分鐘都有機會入波，他接應奧巴美揚的左路傳中，左腳一控一射，但被迪基亞沒收。

曼聯主帥蘇斯克查（左）與阿仙奴領隊艾馬利在場邊督師。（路透社）

雙方在上半場尾段你來我往，互有攻守。曼聯在43分鐘快速反擊，普巴在中圈搶到波，放直線拉舒福特，後者推入禁區，但他突然滑倒，皮球由賓特尼奴輕鬆接實。一分鐘後輪到阿仙奴快攻，沙卡擺脫域陀連迪路夫一射，被迪基亞撲出，古安杜斯窄位補射，再次遭迪基亞封到。

靠迪基亞兩連撲保住清白身的曼聯，在45分鐘開紀錄，丹尼爾占士右路快放入禁區傳中，遠柱的拉舒福特接應，未能射門。他修正後回傳到禁區頂，雖然普巴接不到，但其身後尚有麥湯米尼，這名蘇格蘭中場一控一射，皮球掛網而入，為主隊半場領先1：0。

麥湯米尼遠射入網，為曼聯開紀錄。（路透社）

麥湯米尼入球片段：

迪基亞今場都有不少顯身手的機會。（路透社）

換邊後，阿仙奴加強壓力，在58分鐘追平。杜安薛比後防誤傳，傳不到給連迪路夫，皮球被沙卡截到。沙卡第一時間傳予無人看管的奧巴美揚，這名加蓬國腳面對迪基亞，冷靜射入。雖然旁證舉旗，指奧巴美揚越位在先，但球證與視像助理裁判（VAR）商量後決定入球有效，因為沙卡傳球的一刻，曼聯中堅哈利馬古尼明顯包了越位。

奧巴美揚射穿迪基亞十指關，為阿仙奴追平。（路透社）

奧巴美揚入球片段：

之後曼聯有不少埋門，麥湯米尼接應角球頭槌高出，拉舒福特接應普巴長傳後在禁區頂一射斜出，還有哈利馬古尼在禁區邊遠射被尼奴撲出；而最有威脅的是完場前，麥湯米尼在禁區頂博到罰球，拉舒福特操刀，皮球彎過人牆，但被尼奴飛身救出。最終，兩隊踢成1：1完場。

麥湯米尼頭槌高出。（路透社）

拉舒福特完場前罰球未能建功。（路透社）

英國《衛報》對兩隊正選球員評分及簡評（按圖放大）：

+ 18 + 17 + 16

曼聯今場佔55%控球，射門16次，比10次的阿仙奴多，但曼聯只得4射中目標，反而阿仙奴有5次中目標埋門。曼聯踢和阿仙奴後，在積分榜上7戰僅得9分，排名第10位，這是曼聯英超史上、也是近30年來的最差開季成績；對上一次最差的是89/90球季，曼聯在英甲頭7場只得7分。另外，蘇斯克查上任後領隊28場英超比賽得49分，比起前領隊摩連奴最後28場英超的得分還要少兩分。

蘇斯克查及艾馬利賽後有講有笑。（路透社）

英超第8輪賽程：

+ 2

英超積分榜（截至10月1日）。（01美術製圖）

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