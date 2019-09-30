【英超】李斯特城5球大破紐卡素　華迪梅開二度成功臣

英超周日晚的獨腳戲，近況大勇的李斯特城主場大破十人應戰的紐卡素，華迪今仗梅開二度，至今在英超累積85個聯賽入球，並在羅渣士接任後攻入14個「士哥」。

上仗反勝熱刺的李斯特城，今場主場迎戰下游的紐卡素，開賽16分鐘由後衛列卡度彭利拿引球助攻，在禁區頂扣入大位起腳破網，連續兩仗聯賽有進帳。紐卡素在落後一球下，在上半場末段更打少一人，艾錫希頓（Isaac Hayden）一次魯莽犯規，踩中丹尼斯普拉特（Dennis Praet）的腳脛，球證即時向他出示紅牌，紐卡素在43分鐘以十人應戰。

球證隨即向希頓出示紅牌驅逐離場。（路透社）

艾錫希頓魯莽地踩中李斯特城球員。（路透社）

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以寡敵眾的紐卡素在下半場崩潰，李斯特城尖刀華迪接應哈維班尼斯（Harvey Barnes）的助攻，窄位射近柱入網，再度射破杜巴夫卡（Martin Dubravka）的十指關，在54分鐘領先至兩球。李斯特城在3分鐘後，普拉特右路傳中省中紐卡素的杜密特（Paul Dummett）入網，短時間內擴大領先優勢。華迪在64分鐘接應馬克艾拜頓的傳中頭槌得手，加上尼迪迪在完場前的入球，錦上添花，結果李斯特城主場5球大破紐卡素，並以14分升上聯賽榜第3位。

華迪今仗梅開二度，助李斯特城5球大破紐卡素。（Getty Images）

李斯特城5球破紐卡素（按圖放大）

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華迪今場梅開二度，成為球隊全取3分的功臣，而他在183場英超聯賽中累積85個入球，超越C朗拿度的84球。在羅渣士接掌李斯特城後，華迪在羅渣士麾下已取得14個入球，表現愈戰愈勇，而今仗亦攻入他在2019年的第17個聯賽入球，僅3球落後入球最多的阿古路。

李斯特城主帥羅渣士賽後大讚華迪是十分聰明的射手，「占美是個優秀的前鋒，他的速度及技術為對手後防帶來不少威脅，對我而言他是個聰明的球員，任何事情也不影響他在場上的表現。」