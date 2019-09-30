【英超】蘇斯克查受質疑未有動搖信心　冀物色箭頭增鋒力

今輪英超的壓軸大戰由曼聯主場迎戰阿仙奴，紅魔鬼近況一般，被受壓力的曼聯主帥蘇斯克查，對自己的帥位充滿信心。紅魔鬼在近7仗每場最多攻入一球，蘇帥明言希望在冬季轉會窗物色一名前鋒，增強攻力。

曼聯近況一般，在早前的聯賽盃與英甲羅奇代爾（Rochdale）在法定時間賽和1：1，以互射12碼險勝晉級，加上上輪聯賽作客兩球不敵韋斯咸，使外界對領隊蘇斯克查的質疑聲音不斷。

雖然被受質疑，但蘇斯克查依然對自己的帥位充滿信心，「我從來沒有懷疑過自己的能力，我們教練團隊為如何改善有不少討論，我深信我們的方向正確。」

蘇斯克查對自己相當有信心，表示戰績未能動搖他的帥位。（Getty Images）

英超第7輪直播賽程，焦點賽事是曼聯主場鬥阿仙奴。（01美術製圖）

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盧卡古與山齊士在今夏分別離開曼聯，而拉舒福特及馬迪爾養傷未能上陣，曼聯前線鬧「前鋒荒」，小將格連活特（Mason Greenwood）或在今仗掛帥，肩負球隊的入球重任。曼聯在近7場賽事中，每仗最多僅攻入一球，顯露出攻力不足的問題，而蘇斯克查希望在冬季轉會窗物色一名前鋒，加強球隊得分能力，「當山齊士與盧卡古離隊後，我們當然需要尋找前鋒彌補攻力，我們正在尋找一名可以長期效力球隊，加上有入球及創造力的鋒將。」

前線傷兵滿營使蘇斯克查相當煩惱。（Getty Images）

曼聯部分受傷球員（按圖放大）

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另外，今季表現眼前一亮的阿仙奴小將沙卡（Bukayo Saka），近日表示因為語言不通，有時候不明白主帥艾馬利的意思。母語為西班牙語的艾馬利，在記者會上回應事件，表示自己的英語水平已比之前進步，「當我來到倫敦時，我的英文水平相當不濟，10分為滿分的話，我相信現時有6分，我認為這個水平足夠令球員明白我的意思。我曾經與沙卡單獨對話，我以影片的扶助下，我相信溝通不成問題。」