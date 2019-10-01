【港足】U18吞緬甸6蛋　邀請賽三戰皆北　張健峰：跟球員心態無關

早前傳出紀律風波的香港U18青年軍，終完成在台灣舉行的「2019 CTFA U-19 足球邀請賽」。港隊於煞科戰鬥緬甸，結果在球員體能明顯不足下，以0：6落敗，錄得3戰3負成績，在4支參賽球隊中以包尾完成賽事。 主教練張健峰賽後指自己會為賽果負上責任，又力挺大敗跟球員心態無關。

港隊賽前於邀請賽中兩戰全敗，今日煞科戰遇上緬甸，同樣陷入劣勢。9分鐘緬甸一記後半場長傳，皮球越過港隊守衛，緬甸前鋒La Min Htwe以速度反壓港將，心口控球後再推入禁區，起左腳射遠柱入網成1：0。

港隊受制於對方防守，今場攻勢不多。（香港足球總會）

防線崩潰吞6蛋 港隊三戰全敗包尾完賽

此仗是小港腳4日內第3場比賽，球員上半場體力已有下降跡象，主教練張健峰於完半場前已動用兩名換人名額。不過港隊防線稍一鬆懈，34分鐘緬甸中場Pyae Phyo Aung轉身輕鬆避過兩名港隊守衛，再於3名球員夾擊下燙射遠柱，半場助緬甸拋開領先優勢至兩球。

換邊後僅5分鐘，港隊再度失守。緬甸左路傳中，小港腳解圍不遠下，緬甸前鋒Pyae Sone Naing於十二碼點對出踏順抽死角破網，領先3：0。戰至63分鐘港隊防線再現失誤，守門員顏翱天於禁區邊接球時遭敵軍偷走皮球再傳中，結果由Pyae Sone Naing射入空門梅開二度。港隊在尾段再被對手連下兩城，最終慘吞6隻光蛋，也以三戰皆北的成績完成今次邀請賽，於4隊中排名第4。

緬甸球員尾段輕鬆撕破港隊防線。（香港足球總會）

港隊以6球大敗，以最後一名完成賽事。（香港足球總會）

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張健峰為大敗承擔責任 「跟球員心態無關」

港隊此役創下整個賽事的最大分差，主教練張健峰賽後解釋，因教練團在沒有預演過的情況下，改以3後衛陣式迎戰，並要求球員作前場壓迫。「球員明顯不適應，雖然在能力上可改善，但出現這結果非球員問題，而是我的問題。」張健峰稱即使有機會再踢一次，試陣的決定也不會變，「當然可以讓分差收窄一點，但我覺得沒需要。出外參賽便是要多作嘗試、吸取經驗，我不希望香港球隊終日只懂防守，他們也有條件去進攻。」

小港腳表現被緬甸球員比下去，張健峰認為球員勇於嘗試，教練團日後會就球員問題再作研究，「最大分野便是基本功，兩隊也是4日踢3場，但他們的速率及起動，都比港隊球員優勝。這差距是球員在香港練習時的問題，而非在態度上有不足。」

香港U18鬥緬甸U18圖輯（按圖放大）