【港足】U18明鬥中華台北　張健峰勸小將向台灣球員學習

傳出紀律風波的香港18歲或以下足球代表隊，繼續於台灣參加「2019 CTFA U-19 足球邀請賽」，明日將遇上東道主中華台北。港隊目前受醜聞、人腳短缺及4日3賽等問題困擾，主教練張健峰希望球員調整心情，拋開所有顧慮全力應戰。

港隊U18昨日以2：3不敵歐洲球隊直布羅陀，惟球隊沒有太多時間休息，明日及後日便需應付兩場惡鬥，先後跟中華台北及緬甸交鋒。因此港隊今日操練內容主要以恢復為主，主教練張健峰希望球員在遊戲性質的練習中調整心情。

頂替安頓出任香港U18主教練的張健峰（左二）繼續在高雄率軍備戰。（香港足總）

密集賽期累積經驗



港隊這趟只徵召18名球員到訪台灣，而現時有兩位球員因傷無法披甲，加上球隊要於4日內踢3場比賽，人腳十分短缺。張峰指出11月的亞洲足協19歲以下錦標賽外圍賽，港隊也將面對類似的密集式賽期，因此不論對自己或球員，這次也是不錯的經驗，「需要平衡球員輪換及比賽內容，自己要做多一點研究。球員也要懂得控制比賽節奏，並非每次察覺有機會便去，應從大環境去看，否則只會像現在一樣累。」

香港與中華台北足球發展此消彼長，近年戰果不再一面倒，香港U18對台北難言穩勝。（香港足總）

台梯隊水平進步 「陳柏良樹立模範」



小港腳明日將跟東道主中華台北硬撼，後者昨日以1：0小勝緬甸。曾跟「台灣隊長」陳柏良於天水圍飛馬合作的張峰，認為對方勤奮等特點為後輩樹立模範，對中華台北梯隊發展有正面影響，「他們的足球水平不斷進步、前景正面，很欣賞他們無論職業或業餘，也很享受踢足球，在場上很渴望進步，這都是香港球員應學習的。」港隊日前被傳出紀律風波，張峰指明日港隊將全力爭勝，惟首先必須調整心態，拋開所有顧慮及檢討首仗不足。

至於長期入選港足梯隊的U18隊長伍啟睿，過去多次跟同齡的中華台北球員交手，他也承認對方近年發迅速，「他們的力量、體能跟速度都提升了很多，可是香港球員的技術也不差，縱然對手實力不弱，但相信我們能應付。」伍啟睿承言對首仗結果大感失望，明白球員發揮未如理想，他寄望全隊接下來能足分發揮部署及踢法，揚言要比上場進步。