【歐聯】皇馬主場鬥布魯日艱辛迫和搶1分　高圖爾斯半場被換走

歐聯A組爆出冷門，西甲班霸皇家馬德里主場迎布魯日未能奏凱，更一度落後兩球，最終追和2：2完場，在小組敬陪末席。

上輪以0：3不敵巴黎聖日耳門的皇馬，在當地時間昨（10月1日）晚迎戰布魯日。原本以為兩隊實力懸殊，皇馬勝券在握，怎料「銀河艦隊」上半場就連吃兩記悶棍，布魯日的艾曼紐丹尼斯梅開二度。

艾曼紐丹尼斯接應傳中，將皮球撞入網，為布魯日開紀錄。（路透社）

這名21歲尼日利亞射手的兩個入球都有種跌跌撞撞的感覺。開紀錄的一球在9分鐘出現，他接應傳中，雖然控不好，但令人始料不及的是，他一腳就將皮球撞進網窩，連皇馬門將泰拔高圖爾斯也想不到他有此一著。此外，這個入球有越位嫌疑，但球證跟視像助理裁判（VAR）商議後判入球有效。

艾曼紐丹尼斯與隊友慶祝入球。（路透社）

艾曼紐丹尼斯在有點失平衡之下射入第二球。（路透社）

艾曼紐丹尼斯的第二個入球來自莫迪歷的誤傳，他截到後長驅直進，入到禁區似乎左腳撞右腳，有點失平衡，但他仍能射破泰拔高圖爾斯的十指關。皇馬半場落後0：2，中場休息後作出兩個換人，將泰拔高圖爾斯及拿祖費南迪斯換走，由艾路拿及馬些路入替。

艾曼紐丹尼斯用C朗的慶祝方法。（路透社）

艾曼紐丹尼斯梅開二度，爆冷為布魯日領先2：0。（路透社）

上半場連失兩球，皇馬的後防十分失望。（路透社）

落後兩球換後防，難道是主帥施丹對後衛門將的懲罰？非也，據賽後報道，高圖爾斯及拿祖皆有傷病在身，其中高圖爾斯胃部不適，有嘔吐，至於拿祖則拉傷膝部韌帶。儘管高圖爾斯是因病退下火線，但令他尷尬的是，由他守門的上半場失兩球，但艾拿路在下半場卻保住清白之身。

馬些路及艾拿路在下半場後備入替。（路透社）

換邊後，拉莫斯接應傳中頂入，追近1：2。（路透社）

皇馬換邊後反撲，在55分鐘先由沙治奧拉莫斯接應賓施馬傳中，頭槌頂入。這球又有越位嫌疑，但幸好有VAR，確認拉莫斯沒有越位，入球有效。布魯日中場魯特禾馬在84分鐘兩黃一紅被逐。皇馬到85分鐘終於扳平，卻奧斯罰球斬入禁區，卡斯米路一頂破網，助全場佔超過七成控球的皇馬追成2：2完場，搶到1分。

拉莫斯入球後振奮隊友士氣。（路透社）

卡斯米路在完場前為皇馬追成平手。（路透社）

皇馬教練施丹不滿意和波的結果，但讚賞球隊在落後下展現的鬥志。他說：「賽果令人失望，但球隊的回應是理想的。我們不滿意上半場，那45分鐘是前所未見的。我不滿意賽果，因為我們打算全取3分，但我滿意球隊的反應。那兩個失球都是搞笑的，他們入了一球，壓上去攻，之後又入第二球。我要強調，我不是滿意，但你總要向好的方向想。」

皇馬主帥施丹（右）明言不滿意只得1分，但他對球隊下半場的改變感到高興。（路透社）

談到外界對高圖爾斯的批評，施丹則說：「每個人都有不同的意見，我不會加把口。我們要做的是為每場比賽作準備，就像他在過去3場。我從來沒有擔心到他，他也想踢得更好。我們大可輕率地怪責高圖爾斯，但我們是團結一致，而我更加是主要負責的人。我很高興見到球隊在下半場的表現。在中場休息，我告訴球員，如果我們如此繼續下去，肯定會輸波，我們尚有45分鐘去改變。在下半場，我們有更好的態度，尋求勝利，改變了戰局。」

夏薩特今場沒有入球或者助攻。（路透社）

除了高圖爾斯，其比利時同鄉夏薩特的處境亦尷尬，這名今夏以1億歐元轉投皇馬的新兵，今場踢足全場，沒有入球及助攻，只領了一面黃牌。夏薩特今季為皇馬在西甲及歐聯共5次上陣，至今仍然沒有入球及助攻。

同組另一場，巴黎聖日耳門靠今夏加盟的莫路伊卡迪建功，作客以1：0擊敗加拉塔沙雷，以6分排A組首名，兩連和的布魯日以兩分居次，加拉塔沙雷及皇馬同得1分，而皇馬得失球較差，故排包尾。

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