【歐聯】拜仁作客大破應屆亞軍熱刺　阿仙奴舊將基拿比轟4球　

昨晚歐聯爆出驚人賽果，拜仁慕尼黑作客以7：2大勝應屆亞軍熱刺，其中曾效熱刺死對頭阿仙奴的翼鋒基拿比上演「大四喜」，賽後在社交網站上留言：「北倫敦是紅色的。」

當地時間昨（10月1日）的歐聯B組賽事，由熱刺對拜仁，賽果令人意想不到。熱刺在12分鐘先由孫興慜開紀錄，但拜仁3分鐘後即由甘美治追平，完半場前更靠羅拔利雲度夫斯基的入波，反超前2：1。

孫興慜的入波為熱刺帶來一個好開始，相信任何人都想不到結局。（路透社）

甘美治的入球先為拜仁追成平手。（路透社）

羅拔利雲度夫基斯完半場前射入，助拜仁領先2：1。（路透社）

這場入球騷的戲玉在下半場才出現，主角是24歲德國翼鋒基拿比，他在53分鐘從左路帶波推進，殺入禁區，面對且戰且退的艾達韋列特，他推大位起右腳射入。兩分鐘後，哥倫天杜利素在前場搶到哈利雲克斯的腳下球，斜傳予禁區內的基拿比，後者第一時間起左腳射入，助拜仁拉開到4：1。

基拿比入波慶祝，是今場比賽經常出現的鏡頭。（路透社）

哈利卡尼的12碼，一度為熱刺追近至2：4。（路透社）

基拿比在下半場攻入4球，帶領拜仁大勝熱刺。（路透社）

雖然熱刺由哈利卡尼在61分鐘射入12碼，追近到2：4，拜仁還有中堅謝路美保定傷出，由查維馬天尼斯入替，但到比賽尾段，拜仁連轟3球。83分鐘，基拿比接應堤亞高艾簡達拿的長傳，以速度力壓熱刺守將，以單刀姿態入禁區，射入5：2。

基拿比今場轟入4球，他笑言上次「大四喜」已經是小時候。（路透社）

利雲度夫斯基在87分鐘接應菲臘比古天奴的助攻，第一時間乖巧射入，拜仁拋離到6：2，但這支德甲班霸仍未收手，因為基拿比未入夠！這場面對舊球會阿仙奴的死對頭熱刺，他的表現八面玲瓏，在88分鐘於禁區頂射入今場個人第4球，帶領拜仁作客以7：2大破熱刺，兩戰全勝排B組榜首。同組另一場，貝爾格萊德紅星主場以3：1擊敗奧林比亞高斯，以3分排次席。奧林比亞高斯及熱刺就同得1分。

基拿比是史上第二位在歐聯一場攻入4球的德國球員，上一位是馬里奧高美斯，他在2012年對巴素利入4球。這場是熱刺領隊普捷天奴執教生涯其中一場最大敗仗，追平他在2012領愛斯賓奴吞皇家馬德里5蛋。這是熱刺自1996年12月聯賽不敵紐卡素1：7後，首次一場失7球。上次英超球隊在歐洲賽上如此慘敗，已經是1995年的圖圖盃，當年的主角也是熱刺，他們以0：8不敵科隆。

完場後，基拿比與隊友們慶祝。（路透社）

基拿比在英超的阿仙奴出道，但一直未能上位，2015/16球季外借西布朗亦欠機會，僅得一次聯賽上陣，更被時任西布朗主帥普利斯稱其能力不足，難以為球隊上陣，故提早結束外借。經過在英超失意的歲月，他在2016年以500萬鎊轉投德甲的雲達不來梅，表現愈來愈好，翌年更獲拜仁青睞，如今他在英超勁旅熱刺身上獨取4球，可說是一吐烏氣，也是證明自己。

他賽後說：「很難形容此刻的感受，贏了7：2。我們從沒有想過這個結果。入4球的感覺相當奇妙。明顯地，這是一個好好的賽果，我們會享受這個晚上。我爸爸賽前跟我說，今場一定要踢得好，幸運地沒有令他失望。或者我上次一場入4球，已經是U8的比賽。」他也沒有忘記阿仙奴的球迷，在社交網站上留言：「北倫敦是紅色的。」

North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo — Serge Gnabry (@SergeGnabry) October 1, 2019

基拿比賽後與紐亞慶祝。（路透社）

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