【女排】朱婷回流加盟中超霸主天津　總結3年旅歐生涯贏盡榮譽

中國女排隊長朱婷終於公布來季去向，昨日在社交網站宣布加盟天津女排，與姚迪、李盈瑩、王媛媛等國家隊隊友合作。朱婷在里約奧運後轉到土耳其效力華基夫銀行，領球隊贏盡錦標，她在今年5月宣布結束3年外流生涯回國。

剛帶領中國以全勝姿態贏得女排世界盃的朱婷，昨日（10月1日）在微博宣布，將回歸中超，加盟天津女排。天津女排是中國的霸主，贏得11次聯賽冠軍，陣中有姚迪、李盈瑩、王媛媛3名中國女排成員。

消息指，朱婷早跟天津達成協議，但留待世界盃後才正式公布。（視覺中國）

天津女排昨日亦在官方微博宣布朱婷的加盟的消息，指朱婷將代表球隊出戰19/20球季的中超以及女排世冠盃；同日，他們還宣布32歲的前美國國家隊成員鶴嘉（Destinee Hooker）來投，內地傳媒稱其為前「世界第一接應」。天津教練陳友泉表明，目標是世冠盃，他說：「今年球隊不僅有聯賽任務，還有很重要的是世冠盃。」

朱婷在社交網站宣布加盟天津，附上一張有趣的卡通海報。（微博）

陳友泉續說：「現在有強援加入，希望球隊能夠打出我們天津女排的作風，頑強拼搏的精神 ，爭取在成績上有所突破。目前球隊有4名世界盃冠軍成員，加上美國隊曾經的接應，從整個陣容來說很優秀。朱婷和李盈瑩這兩名主攻，在接發球能力上已經有了非常大提高，胡克爾（鶴嘉）也能接一些一傳。」

據內地傳媒稱，朱婷會在今月18日歸隊，與天津女排會合，很有可能在11月5日首場聯賽主場對河南。

天津還得到前「世界第一接應」的美國外援鶴嘉加盟。（微博）

朱婷在3年前的里約奧運後外流，轉投土超的華基夫銀行。3年外流歲月，朱婷贏得8項重要錦標，在歐冠、世冠及土超各贏兩次冠軍，還有超級盃及土耳其盃的榮譽。在個人成就方面，她贏得6座MVP，3年總得分1816，每季的扣殺成功率都超過5成。今年5月，她宣布離開華基夫銀行回國，直昨日宣布去向。

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天津女排歡迎朱婷的海報。（微博）

朱婷在個人網誌上表示，過去3年的外流生活令她獲益良多，她寫：「無論是最繁忙的比賽月不停往返主客場，24天八場球的魔鬼賽程，還是比賽場上的種種挑戰，重重考驗，對我來說都是特別重要的歷練，幫助我開闊了視野，豐富了經驗，提高了能力，三年時間，我自己都能感覺到自己的心智慢慢變得成熟，無論是球場上還是生活中，都能更好的控制自己，做自己的主人。」

接下來一季，朱婷除了帶領天津女排挑戰世冠盃，還要加強與李盈瑩等國家隊隊友的默契，準備明年東京奧運。她寫：「正所謂一程山水一程歌，經歷時艱難，回頭看驕傲，付出了能有收穫，已經是很幸福一段征程了。但是人終究是要往前看的，因為還有更高遠的目標沒有達成，我們還有很長的路要走。對於我個人而言，下一站，是天津。希望接下來的每一天，仍然是在努力付出之後能有收穫，希望在未來的幾個月，我們常常在中國女排超級聯賽中見面！」