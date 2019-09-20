【女排世界盃】中國輕取日本5連勝　張常寧連環發球直接得分搶鏡

中國女排昨日在世界盃直落3局擊敗東道主日本，取得5連勝，賽後最受關注的是取得全場最高分的張常寧。在第2局，張常寧的發球如有神助，在中國女排領先16：7後，她開出5次ACE球，加上隊友得分，幫中國一口氣拉開到23：7，相當精彩。

在日本舉行的女排世界盃，由朱婷、張常寧、袁心玥、顏妮、丁霞等組成的中國隊所向披靡，已經連勝韓國、喀麥隆、俄羅斯及多明尼加，4戰不失一局。在當地時間昨晚（9月19日），中國面對東道主日本，優勢依然明顯，以25：17、25：10及25：17輕取對手，錄得5連勝，穩居榜首。

張常寧今場表現搶鏡，取得全場最高的19分。（視覺中國）

+ 7 + 6 + 5

今場朱婷取得14分，但她只是全場第2高分，風頭不及張常寧。張常寧今場得到19分，22次扣殺得12分，還有兩次攔網及5次發球直接得分。張常寧的5球發球得分全部在第2局中段出現，可說令日本的一傳絕望。

當時中國領先16：7，張常寧連開兩球，瞄準石井優希的位置，令到後者狼狽不堪，兩次一傳都出界，中國拉開到18：7。日本見到石井優希針對，馬上換人，由新秀石川真佑入替。

張常寧的發球在第2局如有神助，助中國拋離日本。（視覺中國）

郎平向張常寧訓話。（視覺中國）

張常寧繼續發球，石川真佑入替果然有用，接到發球，但輾轉之下，還是由朱婷得分，中國領先19：7。張常寧再發球，這次角度刁鑽，沉向邊線，彈地後出去，日本球員紛紛舉手，指張常寧發球出界，但原來這球剛剛碰到邊線，中國領先20：7。

日本的石井優希在第2局連續兩次接不到張常寧的發球，即被教練換走。（視覺中國）

朱婷發揮穩定，今場得14分。（視覺中國）

張常寧的發球如有神助，再直接取得兩分，這兩球急墜得快，日本球員都無力挽救，中國拋離到22：7。在這6分之中，張常寧靠發球取得5分。

賽後，日本傳媒問張常寧，發球表現與今次比8的新波有沒有關係，她答新波舊波沒有分別，發球靠的是技術。朱婷也毫不介意被師妹搶鏡，她說：「只要能贏波，得分是排第2位的，但如果球隊遇上困難的時候，我希望自己能夠站出來。」

面對中國女排的「移動長牆」，日本也只能望牆輕嘆。（視覺中國）

朱婷（左）及張常寧（中）賽後答謝球迷的支持。（視覺中國）

張常寧接連發球得分片段：

此外，影星梁朝偉及劉嘉玲入場觀看了這場比賽，賽後兩人還跟女排主帥郎平見面。事後，劉嘉玲將合照放上微博，並留言：「喜見我心中的英雄郎平。」