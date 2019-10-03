【歐聯】巴塞隆拿小將安素法迪右膝不適　西媒爆處女戰需父母同意

巴塞隆拿日前歐聯分組賽主場以2：1擊敗國際米蘭，小將安素法迪因膝痛缺陣。 不過，西班牙傳媒指出，法迪並沒有受傷，膝蓋的不適是因發育引起。

法迪在歐聯分組賽F組首戰，以16歲321日成為巴塞隆拿最年輕於歐聯上陣的球員，該戰作客多蒙特終以0：0打和。不過，到了今輪主場大戰國際米蘭，法迪連大軍名單都榜上無名。

安素法迪今季平地一聲雷。（Getty Images）

法迪成長引致膝蓋痛。（Getty Images）

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根據《世界體育報》指出，法迪未能於今仗候命的理由為右膝痛楚，但不是因為他膝蓋受傷，而是成長帶來的痛楚。

事實上，這種痛楚於發育時期乃正常事，但法迪16歲就成為了職業球員，巴塞一隊比賽的激烈程度比其他球隊都高，對法迪的負荷自然更大。

法迪成為巴塞最年輕於歐聯上陣的球員。（Getty Images）

處女戰因晚間作賽要問准父母

西媒又指出，安素法迪在處女戰，西甲對貝迪斯一仗後備出場15分鐘，賽前巴塞隆拿要得到其父母批准，才可讓法迪出賽。

多得西甲賽會規定，未成年球員於晚間作賽，要先得到家長同意才可出場，令到法迪不平凡的職業生涯變得更特別。法迪在開季表現出色，5次出場就已有兩個入球，更因而得球會開出5年長約，當中就包括高達1億歐元的放人條款。