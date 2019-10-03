【歐聯】車路士小將擔大旗　撐過末段連番險象　作客2：1力克里爾

車路士在首輪歐聯分組賽主場失利，主帥林柏特領軍赴法國作客里爾，結果由韋利安奠勝，以2：1力克里爾，全取3分，而林柏特亦取得執教生涯在歐聯的首場勝仗。

今季以年輕球員為骨幹的車路士，林柏特在今仗派出湯姆利（Fikayo Tomori）﹑列斯占士（Reece James）﹑美臣蒙特（Mason Mount）及譚美阿巴謙（Tammy Abraham）正選上陣。「藍軍」在上半場22分鐘先開紀錄，阿巴謙接應湯姆利傳送，禁區內轉身射入，攻入他的首個歐洲賽入球，但主隊在11分鐘後由域陀奧森漢（Victor Osimhen）扳平。

佐真奴及後的遠射中柱及美臣蒙特近射同樣無功而還，後備入替的赫臣奧杜爾左路傳中，韋利安第一時間射出彈地波，殺里爾門將一個措手不及，只好目送皮球入網，在77分鐘射成2：1。不過，車路士後防在末段多次出現險象，門將阿列沙巴拿加在禁區內撲跌對手，惟球證未有任何表示，該名西班牙門將更差點誤傳「送大禮」，最終車路士力保勝果，作客力克里爾，林柏特取得執教生涯的首場歐聯勝仗。

韋利安在下半場射入奠勝一球，作客力克里爾。（路透社）

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主帥林柏特指今場勝仗得來不易，並希望在往後賽事保持水準，「經歷上仗主場失利後，作客里爾是一場硬仗，今場勝仗使我們在小組有更好的位置，對爭取出線更有利，而使我們更有信心應付未來的賽事。」

譚美阿巴謙在22歲生日當日取得入球，為車路士開紀錄。（路透社）

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譚美阿巴謙在22歲生日的當天，攻入歐聯的首個入球，相信是他最好的一份生日禮物。可選擇代表英格蘭或尼日利亞的他，英格蘭主帥修夫基早前已向他拋伸出橄欖枝，希望他披起「三獅」球衣，而林柏特指將決定權落在修夫基上，「阿巴謙有控制所有事情的能力，他當然希望在國際舞台發光發亮，但最終決定權亦在修夫基手上。」英格蘭出戰歐洲國家盃外圍賽的大軍名單即將公布，而數名車路士的英格蘭小將亦有機會入選成為大國腳。

林柏特大讚阿巴謙的性格，指阿巴謙會否入選英格蘭的決定權在修夫基手上。（路透社）

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