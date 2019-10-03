【歐聯】美斯傷癒領軍　蘇亞雷斯梅開二度　巴塞反勝國際米蘭

被稱為今季歐聯「死亡之組」的F組，上演今輪歐聯的重頭戲，由巴塞隆拿在魯營球場硬撼國際米蘭。傷癒的美斯復任正選戰畢90分鐘，並在比賽末段交出助攻，帶領球隊以2：1反勝國米，全取3分。

今季受傷患所困，錯過不少賽事的美斯，傷癒復出再度以隊長身份正選領軍，迎戰暫時意甲全勝的國際米蘭，豈料巴塞在開賽僅2分鐘便失守，由曼聯外借至國米的阿歷斯山齊士交出助攻，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）力壓巴塞守衛起腳建功，先拔頭籌。國米在上半場有不少機會，但波索域的「詐糊」及馬天尼斯的頭槌皆未能擴大紀錄。

拿達路馬天尼斯在開賽2分鐘便攻破巴塞大門。（Getty Images）

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落後一球的巴塞在易邊後積極反撲，戰至下半場中段終由蘇亞雷斯接應維達爾傳中，在禁區頂第一時間抽射收死國米門將漢丹洛域，在58分鐘追成平手。巴塞乘勢繼續向國米施壓，美斯在右路突破扣入大位，橫傳予蘇亞雷斯推順在禁區內起腳，在84分鐘射入奠勝一球，巴塞在魯營以2：1力克國際米蘭。

蘇亞雷斯今仗梅開二度，成為球隊反勝功臣。（Getty Images）

山齊士繼上仗交出入球後在今仗貢獻助攻。（Getty Images）

今季首仗踢足全場的美斯，在比賽末段交出助攻，協助球隊取得重要的3分，巴塞主帥華維迪賽後表示美斯在場上的作用立竿見影，「每人都知道美斯是個能夠改變大局的球員，即使他今場並不在100%的體能狀態下戰足全場，仍能為球隊交出助攻，可見他的狀態逐漸提升，但他依然要努力再進一步提升體能狀態。」

蘇亞雷斯今仗梅開二度，成為球隊的反勝功臣，門將達史特根（Marc-André ter Stegen）指該名烏拉圭箭頭以表現回應不少批評聲音，「蘇亞雷斯在場上十分專注，全力為球隊爭取入球，他在今仗攻入兩球，以場上表現回應批評他的球迷。」