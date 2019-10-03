【歐聯】薩爾斯堡亞洲孖寶狀態大勇　夏蘭特追平父親紀錄

奧地利的薩爾斯堡在上場歐聯單場攻入6球後，今仗作客晏菲路球場亦攻入3球，印證這支奧地利班霸的攻力強勁，其中新星艾寧夏蘭特及兩名亞洲球員最為搶鏡。

薩爾斯堡上場歐聯主場迎戰亨克，並6度攻破對手大門，其中艾寧夏蘭特（Erling Braut Haaland）更連中三元。薩爾斯堡今輪作客利物浦的晏菲路球場，在落後3球的情況下未有放棄，一度追成3：3平手，即使最終以3：4告負，依然贏盡球迷的掌聲，而薩爾斯堡亦成為歐聯史上第4隊在晏菲路3度攻破紅軍大門的球隊。

薩爾斯堡在落後3球下扳平，成為第4支球隊在晏菲路的歐聯賽事攻入3球。（路透社）

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+ 3 + 2

韓國鋒將黃喜燦連續兩仗在歐聯取得進帳，而他在今仗巧妙地扣過雲迪積克後勁射破網，十分精彩。該名23歲的韓國前鋒今季狀態大勇，在聯賽貢獻4個入球及6個助攻，在歐聯兩仗累積2個入球及3個助攻，是薩爾斯堡前線相當重要的人物。

黃喜燦雖然攻入精彩一球，但不足以為球隊帶來勝利，他亦有所失望，「大家也知道利物浦狀態大勇，今仗必定是硬仗，我們在落後之後改變踢法，變陣後更配合我的踢法，雖然攻入對手一球，但未能為球隊帶來勝仗而感到抱歉。」

黃喜燦擺脫雲迪積克後射破利物浦大門。（路透社）

Oh my God



Hwang Hee-Chan just Dribbled Van Dijk and kept him on the ground @MisturBets #ChampionsLeague pic.twitter.com/dQVd71pmVR — Oluwa_Pikin #TeamCR7 (@adamu_shiba) October 2, 2019

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另一名在今季表現突出的亞洲球員，是來自日本的南野拓實，他在今仗交出一個入球及助攻，賽後在個人Twitter上發文，表示希望繼續在歐聯舞台上進步，「在留洋近5年後，我有幸在歐聯這個最佳的舞台上測試自己能力，我希望在未來時間繼續進步。」

南野祐實接應黃喜燦助攻第一時間抽射入網。（路透社）

南野祐實賽後在Twitter表示希望在繼續在歐聯賽場證明自己。（Twitter截圖）

挪威名宿夏蘭特（Alf-Inge Haaland）之子艾寧夏蘭特，繼上仗歐聯連中三元後再有進帳，後備入替近門得手，為球隊追成3：3。該名19歲的「千禧後」在今季聯賽已貢獻11個入球，而他今仗在晏菲路建功，對他別具意義，「爸爸經常告訴我，他曾經在晏菲路入球，我現在也可以以『我和你在晏菲路的入球數字是一樣的』回應他。」