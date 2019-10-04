【歐霸】曼聯與阿爾克馬爾互交白卷　近10仗作客未嘗一勝

「我十分滿意球隊今仗的表現！」曼聯主帥蘇斯克查領軍赴荷蘭出戰歐霸盃分組賽，作客悶和阿爾克馬爾賽後如此說道。紅魔鬼今仗未有錄得任何中目標攻門，並在各大賽事連續10場作客賽事未嘗一勝。

在各大賽事連續3場未能在法定時間獲勝的曼聯，主帥蘇斯克查今仗派出格連活特（Mason Greenwood）﹑安祖高美斯（Angel Gomes）及威廉斯（Brandon Williams）等小將任正選，作客鬥阿爾克馬爾。

曼聯年青左閘威廉斯（右）今場擔正，今季首度在歐霸上陣。（Getty Images）

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主隊前鋒保亞杜（Myron Boadu）在上半場11分鐘頭槌建功，可惜參與攻勢的隊友在早前越位在先，入球無效，隨後奧沙馬艾迪里斯（Oussama Idrissi）的遠射亦被迪基亞撲出。相比之下，曼聯的埋門只是隔靴搔癢，格連活特及安祖高美斯在禁區內皆未能產生任何威脅。

阿爾克馬爾的韋真達爾（Owen Wijndal）下半場的一記冷箭，再度被迪基亞化險為夷，而後備入替的拉舒福特在下半場末段於禁區內倒地，雖然他與對方球員略有接觸，但球證未有任何表示，結果兩軍戰畢全場互交白卷，握手言和。

+ 3 + 2

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後備入替的拉舒福特曾經在禁區內倒地，但球證未有示意。（Getty Images）

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曼聯的鋒線攻力繼續疲弱，今仗全場3次埋門，未有錄得任何中目標攻門，亦是紅魔鬼戰歐霸盃25場以來，首次全場未能命中目標，加上門將迪基亞自今年2月後，首場作客力保不失，才為曼聯帶來一仗和波。不過，曼聯今季在各大賽事法定時間不勝增至7場，而紅魔鬼近10場作客賽事未嘗一勝，僅取4和6負的紀錄。

安祖高美斯今仗正選披甲，但未能為曼聯帶來入球。（Getty Images）

不過，主帥蘇斯克查卻在賽後表示滿意今仗賽果，並盛讚球隊表現，「我對球員的表現相當滿意，他們在今仗有不俗的發揮，在作客面對強隊的情況下取得1分絕對可以接受。拉舒福特在禁區內被侵犯顯然是12碼，但球證未有表示，就像上仗對阿仙奴一樣，我們應該在今仗取得勝利。」