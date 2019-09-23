【社區盃】原訂周日上演　因安全考慮延期　貝鈞奇：未定補賽日期

由香港足球總會主辦、賽馬會贊助的社區盃賽事原訂昨天（22日）於旺角大球場上演，由去屆港超冠軍和富大埔大戰足總盃冠軍傑志。足總和贊助比賽的馬會昨天中午突然宣布因考慮安全問題，決定將比賽延期，做法惹起不滿。 足總主席貝鈞奇今天（23日）接受港台節目《千禧年代》訪問表示，是次社區盃除了大埔對傑志，還有少年社區盃賽事上演，當中有很多13歲以下的小球員參與，加上馬會邀請了很多小朋友、病童、傷健人士等觀賞賽事，考慮到近期社會風波，特別是旺角警署、太子站近期出現騷亂事件，決定將比賽延期。

由香港足球總會主辦、賽馬會贊助的社區盃賽事原訂昨天（22日）於旺角大球場上演，由去屆港超冠軍和富大埔大戰足總盃冠軍傑志。（資料圖片）

貝鈞奇表示，足總競賽部昨天收到馬會的通知，建議延期比賽，最終因顧及多項因素，包括有小球員參與比賽、邀請了很多小朋友、病童、傷健人士等人士觀賞賽事等，以及旺角警署、太子站近期出現騷亂事件，決定將比賽延期。



貝鈞奇表示補賽日期需要足總競賽部與馬會商討。至於會否改在其他球場舉行？貝鈞奇指過往幾屆社區盃一直於旺角場舉行氣氛較好，不過認為可考慮改往其他球場。

至於日後於旺角大球場舉行港超賽事會否因同樣原因延期，貝指出，足總舉行正常賽事不會取消，球賽會照常進行。