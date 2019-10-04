【謝德謙｜英超遊物】當比利入球能力提升　熱刺前線重要武器

這個星期相信大家應該日以繼夜夜以繼日不停打機、打機再打機，可能連食飯時間也沒有；不知道大家用了這麼多時間去血拼又有沒有抽到什麼特別球員卡呢？我身邊有個朋友他抽中C朗拿度，他說幾天睡不著！瘋狂情度直達頂級！但我跟他說未必一定有C朗拿度才可以贏到對手，大家不妨試試我今次介紹的當比利。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

當比利電競評語：盤傳控射能力平均 適合做串連角色

今季新加盟熱刺的當比利（Tanguy Ndombele、馬會譯名尼當比利）表現令人意想不到，因為不是位位第一年來到英超都能交出以往表現，但他不但達到應有水平，我還覺得他進步不少。

英超第8輪直播賽程，焦點賽事是利物浦主場鬥李斯特城。（01美術製圖）

當比利在里昂時的兩季一共錄得16次的助攻，數字非常理想，但入球率就一向偏低。不過在今季四次正選已有兩入球一助攻，感覺更加全面，加上他「盤傳控射」能力平均。如果隊中有這種球員在陣，絕對可以彌補一些其他球員的不足。如果在開game不久，隊友能力又不強，他在中間做一個串連的角色，可能又有令一番景象！

英超第8輪賽程。（01美術製圖）

英超 白禮頓 VS 熱刺 星期六晚上7時00分 Now Sports英超1台 (Ch. 621) 及Now Sports 4K (Ch. 611)現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】