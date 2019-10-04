【歐霸】阿仙奴「千禧後」小將發威　4球大破標準列治

阿仙奴的18歲小將沙卡（Bukayo Saka）上輪歐霸分組賽大放異彩，助球隊3球擊敗法蘭克福。今仗另一「千禧後」小將加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli），在3分鐘內梅開二度，並交出一個助攻，成為球隊4球大破標準列治的功臣。

阿仙奴在歐霸次輪賽事主場迎戰比利時的標準列治，主帥艾馬利今仗派出傷癒的比利連（Hector Bellerin）復任正選並戴起隊長臂章領軍，而上輪歐霸表現亮眼的沙卡未有列入大軍名單，改由馬天尼利﹑雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）及美蘭尼爾斯（Ainsley Maitland-Niles）在前線攻堅。

傷癒復出的比利連今仗以隊長身份領軍。（路透社）

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蘇格蘭的左閘基爾泰亞尼（Kieran Tierney）左路助攻傳中，馬天尼利搶點頭槌建功，攻入首個歐洲賽的入球，在13分鐘先開紀錄。該名18歲巴西小將在3分鐘後再建一功，在禁區內右腳熨射入網，繼聯賽盃對森林一仗後再次梅開二度。兵工廠在短時間內再度擴大紀錄。接着尼爾遜遠射省中對手，皮球輾轉落在韋洛克（Joseph Willock）腳下補射入網，在22分鐘遙遙領先至3球。

雷斯尼爾遜在上半場末段入楔被對手出迎的門將撲跌，但球證未有吹罰。馬天尼利在下半場初段有機會攻入第3球，但他在門前失機，而他在及後時間造就施巴路斯（Dani Ceballos）近門射入加盟以來的首個入球，在57分鐘改寫紀錄至4：0。及後時間雙方未有進帳，兵工廠以4球大破對手，兩場歐霸均保持零失球。

加比爾馬天尼利今仗交出兩入球及一個助攻，成為阿仙奴今仗大勝的功臣。（路透社）

丹尼施巴路斯近門得手，射入加盟阿仙奴以來的首個入球。（路透社）

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2001年出生的馬天尼利今仗表現相當活躍，即使在領先4球下，仍然奮力製造攻勢，交出多次致命傳送，個人亦多次埋門但未能連中三元。兵工廠連續兩場有小將在歐霸中發光發亮，再次證明主帥艾馬利的決定正確，而他強調一眾小將需要出場機會，「我們必須給予小將們出場機會，使他們可以展示自己的能力，他們在今仗證明自己有能力取得入球，我十分滿意他們的表現。」