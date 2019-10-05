【西甲】西媒曝皇馬內部軍規　遲到5分鐘即罰款

西班牙傳媒日前披露皇家馬德里隊規，最輕微的例如遲到5分鐘、首次體重不及格等罰250歐元，至於無故缺席操練就最嚴重，要被罰3000歐元。

有西班牙的記者披露了皇馬內部的隊規，罰款由250歐元至3000歐元不等。皇馬十分着重時間觀念，對遲到的處罰頗重。球會規定，球員一定要在操練開始前的45分鐘到場，若果遲到5分鐘內，小罰250歐元，但遲到15分鐘內就加到罰500歐元，遲過15分鐘的話一律1000歐元。如果有球員無故缺席操練的話，則會被重罰3000歐元。

據內部文件稱，如果球員要在假期離開馬德里，需通知教練施丹。（Getty Images/資料圖片）

皇馬會限制球員使用手提電話，球員接受物理治療時，不准使用電話，而在更衣室及隊巴時，球員電話必須調校為靜音。違例者初犯罰250歐元，再犯的話罰款介乎500至1000歐元。

皇馬對球員體重有嚴格限制，每周會檢查一次，若果超重，首犯罰250歐元，再犯的話，最高罰款1000歐元。放假的時候，如果皇馬球員離開馬德里的話，需要向教練上報；如果球員接受訪問或者出席商業運動，都需要通知球會，否則最高罰款1000歐元。

皇馬發聲明澄清，高圖爾斯並沒有焦慮症。（Getty Images/資料圖片）

另外還有一些隊規，例如受傷球員必須留在訓練基地養傷直至季尾，除非得到醫生及教練的批准；沒有入選大軍名單的球員賽前都要跟大隊入到更衣室，並且留在球場觀賽直至比賽完結前10分鐘才准離開。

此外，皇馬門將泰拔高圖爾斯在上場歐聯對布魯日中場被換走，有網上傳聞指這名比利時門將患上焦慮症。皇馬發聲明澄清，指傳聞失實，高圖爾斯沒有焦慮症；高圖爾斯只是患上急性傷胃炎，有脫水及電解質失衡，所以他無法堅持比賽，雖然他的康復進度理想，但缺席周末對CF格蘭納達的聯賽。

除高圖爾斯外，馬些路、拿祖費南迪斯及費蘭特文迪皆因傷缺陣，外界估計巴西後衛艾達米列達奧會客串左閘。

馬些路因傷避戰，令皇馬陷左閘荒。（Getty Images/資料圖片）

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