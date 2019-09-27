【英超】莫迪歷母會高層憶舊事　嘆熱刺班主利維「算死草」難匹敵

在克羅地亞的薩格勒布戴拿模出道的中場莫迪歷（Luka Modric），當年離開球會後加盟熱刺，在歐洲五大聯賽中亮相。薩格勒布戴拿模的總監憶述當年與熱刺主席利維（Daniel Levy）的一件往事，顯出熱刺班主的精打細算性格。

克羅地亞中場莫迪歷在薩格勒布戴拿模青年軍出道，在2008年受數支英超球會垂青，而熱刺班主利維更親身赴薩格勒布，確保該名克羅地亞中場加盟球隊，結果以1650萬鎊轉會費投熱刺。

莫迪歷在薩格勒布戴拿模成名，被不少英超球會青睞並加盟熱刺。（Getty Images）

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近日，薩格勒布戴拿模的總監Zdravko Mamic憶述當年與熱刺談判莫迪歷的轉會過程中的一件趣事，「利維是個首屈一指的談判者，他對一分一毫的敏感度難以言喻。正如當年我們完成莫迪歷轉會的細節時，我禮貌向他查問可否要5件印有莫迪歷名字的熱刺球衣，他未有拒絕。不過，在轉會的收據上列有轉會費，減去5件球衣的金額，對我而言是十分神奇，但另一方面看見利維對球會的一分一毫亦十分着緊。」

莫迪歷在效力熱刺4個球季後，離隊轉投皇馬。（Getty Images）

熱刺班主利維的精打細算性格，為薩格勒布戴拿模的總監留下深刻印象。（Getty Images）

現年34歲的莫迪歷，莫迪歷在熱刺效力4個球季後，轉投皇家馬德里，至今效力8個球季，並為皇馬贏得西甲及4屆歐聯冠軍，而莫迪歷的實力亦被外界認同，他在去年打破C朗拿度及美斯的壟斷，奪得世界足球先生的殊榮，亦在今年再度入度FIFA的最佳11人。

另外，莫迪歷在今季上陣兩場後受傷，但他早前已跟隨球隊的正常訓練，亦有望趕及在今周末的「馬德里打吡」前傷癒復出。