【英聯賽盃】傳利物浦派違規球員上陣　或失參賽資格

利物浦早前在聯賽盃第3圈，雖然兩球擊敗米爾頓凱爾斯晉級，但英格蘭足總正在調查該場勝仗，因為紅軍疑似派出無出場資格的球員上陣，利物浦或失去聯賽盃的資格。

利物浦在周中的聯賽盃第3圈，派出副選球員上陣，在占士米拿及小將基賀華各建一功，最終作客兩球輕取米蘭頓凱恩斯（MK Dons），躋身第4圈，將硬撼阿仙奴。

利物浦在聯賽盃第3圈兩球輕取米爾頓凱恩斯。（Getty Images）

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英國傳媒《The Athletic》透露利物浦在該仗，懷疑派出不合資格的球員上陣，而英格蘭足協已就事件進行調查，但足總發言人並未有回應事件。

《The Athletic》向利物浦了解事件，而紅軍發言人亦承認此事，「球會已察覺這個潛在問題，其中一名球員或不符出場資格，我們已經與有關方面接觸，現時未有任何結論。」

利物浦的小將基賀華在今仗奠定勝局。（Getty Images）

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不少英國傳媒推斷，在該仗違反出場資格的是後備入替的捷利維拿（Pedro Chirivella），該名22歲的西班牙球員在2013年加入利物浦青年軍，並同年首度代表一隊上陣，他及後分別外借至荷蘭威廉二世及西班牙乙組球隊埃斯達馬度拉，但一直未有太多機會為一隊披甲。有指捷利維拿今年1月外借埃斯達馬度拉後，今季開季前回歸利物浦未有按國際慣例，以雙方達成共識形式作書面申報；只有臨時協議是不能作為回歸證明。

翻查紀錄，2014年新特蘭曾面對相似情況，當時又是面對米爾頓凱恩斯，派出了不合資格的池東沅上陣，不過當時足總只對新特蘭罰款了事；假如今次利物浦罰成，會尋求足總以相應罰則處罰。