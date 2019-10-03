【歐聯】利物浦驚險擊敗薩爾斯堡　兩軍合轟7球演入球騷　

在歐聯分組賽首仗失利的衛冕冠軍利物浦，今仗雖然在晏菲路全取3分，但過程並不輕鬆，在領先3球的情況下，被作客的薩爾斯堡連追3球，結果由沙拿的入球奠勝，以4：3驚險挫薩爾斯堡。

利物浦的正選陣容未有太大變動，前線三叉戟依然正選攻堅，沙迪奧文尼與法明奴更配合炮製首個入球，由倒戈的文尼為紅軍在開賽9分鐘先開紀錄，成為第3名利物浦球員在歐聯賽場攻入15個入球或以上。及後，利物浦左右二閘一同上前助攻，阿歷山大阿諾特地波傳中予入楔的羅拔臣近門建功，在25分鐘擴大領先優勢；沙拿在36分鐘禁區內補射破網，3球領先客軍薩爾斯堡。

曾效力薩爾斯堡的沙迪奧文尼，今仗射破舊東家，為利物浦先開紀錄。（路透社）

利物浦與薩爾斯堡合轟7個入球（按圖放大）

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看似穩操勝券的利物浦，在3分鐘後隨即失守，韓國前鋒黃喜燦在禁區內巧妙扣過雲迪積克後勁射入網，追成1：3較接近的紀錄。來自奧地利的薩爾斯堡在換邊後繼續施壓，隊中兩名亞洲球員配合，早前入球的黃喜燦傳中，日本的南野拓實球不着地抽射入網。

薩爾斯堡上輪連中三元的艾寧夏蘭特（Erling Braut Haland）近射建功，落後3球下為球隊在60分鐘追成平手，他們的主帥馬舒（Jessse Marsch）更興奮地狂奔與球員一同慶祝。可惜，薩爾斯堡未能乘勢擊敗利物浦，沙拿在69分鐘射入奠勝一球，結果在驚濤駭浪下以4：3險勝薩爾斯堡，取得今季歐聯的首場勝仗。

上仗連中三元的夏蘭特，後備入替為球隊射成3：3。（路透社）

沙拿今仗梅開二度，並射入奠定勝局的入球。（Getty Images）

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「我並不感到氣憤，我們在開賽頭30分鐘表現相當不錯。」利物浦主帥高普對於球隊在遙遙領先下，一度被扳和，他希望球隊能從今仗中學習，「我們在上半場的發揮突出，但當對手改變踢法後，球隊略有一點無所適從，我相信我們需要在今仗後改善這一點。」

今場梅開二度並射入奠定勝局一球的沙拿，賽後大讚對手是一支危險的球隊，「我們在領先3球時略有鬆懈，所以給予對手機會從後趕上，薩爾斯堡明顯是一隊十分危險的球隊，但我們依然能夠取得3分，這是對球隊最重要的事情。」

紅軍主帥高普在賽後希望球隊從今仗中學習。（Getty Images）

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