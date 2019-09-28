【英超】利物浦開季7連勝　作客一球險勝錫菲聯

利物浦成為英超開季首支7連勝球隊。是夜作客「升班馬」錫菲聯，沙迪奧文尼兩次黃金機會未能打開紀錄，但從曼聯外借至錫菲聯的門將甸恩軒達臣向利物浦「送大禮」，紅軍終憑韋拿杜姆一箭定江山，作客全取3分。

儘管作客的利物浦反客為主控制戰局，但錫菲聯憑反擊在早段連番攻門，包括前鋒奧利華麥貝尼（Oliver McBurnie）及哥林羅賓遜（Callum Robinson）分別進襲，惟無功而還。紅軍在上半場有兩次破網良機，雲迪積克的長傳恰到好處，入楔的沙迪奧文尼單刀面對對方門將，惜未中目標；沙拿及後策動反擊，短傳予法明奴再傳給位置更佳的文尼，但攻門中柱，兩軍半場交白卷。

甸恩軒達臣撲救時「屙蛋」，使球隊在下半場終告失守。（路透社）

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利物浦主帥高普見麾下於下半場仍未攻破錫菲聯大門，隨即換入奧歷治增強攻力，以沙拿、沙迪奧文尼、法明奴及奧歷治攻堅。不過戰至70分鐘才打破僵局，奧歷治左路傳中，皮球輾轉落到韋拿杜姆面前，該荷蘭中場衝前勁射，錫菲聯門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）接實皮球時竟然「屙蛋」。利物浦及後再有擴大紀錄的機會，沙拿在前場搶走皮球，單刀面對甸恩軒達臣起腳，但被對方以腳封走，結果利物浦一球險勝錫菲聯，開季7連勝續踞榜首。

英格蘭主帥修夫基並是今仗的座上客之一。（路透社）

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