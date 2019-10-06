【英超】占士米拿補時12碼絕殺李斯特城　利物浦開季8連勝

英超上演前列大戰，賽前全勝的利物浦迎戰李斯特城，戰情峰迴路轉：沙迪奧文尼為利物浦先開紀錄，全場攻勢不多的李斯特城由占士麥迪遜在下半場末段扳平，不過文尼於補時階段博得12碼，占士米拿操刀得手，利物浦最終以2：1險勝，力保連勝紀錄。

李斯特城主帥羅渣士重返晏菲路球場，領軍惡鬥聯賽全勝的利物浦，高普與羅渣士賽前先禮後兵，主場的紅軍球迷亦給予羅渣士不少掌聲。高普今輪派出今季英超首度登場的洛夫雲伙拍雲迪積克，前線三叉戟繼續肩負攻堅責任。上仗末段傷出的占士麥迪遜，今夜傷癒與華迪代表客軍，力求在晏菲路取分。

沙迪奧文尼今仗進攻活躍外，他亦多次回防助守。（路透社）

英超周六晚其餘戰果（按圖放大）

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

利物浦在開賽略佔優勢，數次埋門，占士米拿禁區內撞射越楣而去，未破李斯特城門將卡斯柏舒米高的十指關。沙迪奧文尼今仗助攻助守，上半場中段在禁區頂起腳被舒米高沒收，他亦多次回防瓦解對方攻勢。李斯特城攻勢雖零星，但威脅頗大，中堅蘇恩古接應罰球頭槌攻門越位在先。

利物浦戰至上半場末段找到入球機會，一次簡單的攻勢由占士米拿直線傳送，李城中堅伊雲斯未能清走皮球，沙迪奧文尼快放單刀面對舒米高建功，在40分鐘打破僵局，領先一球進入更衣室。

沙迪奧文尼單刀射破卡斯柏舒米高，在40分鐘打開紀錄。（路透社）

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票（按此進入）

利物浦換邊後差點取得保險球，阿歷山大阿諾特右路地波傳中，沙拿在小禁區近射，舒米高反應快撲出。文尼及後與沙拿一次精彩的配合亦殺入禁區，但被李城守衛破壞好事，及後羅拔臣勁射同樣被舒米高撲出。

李斯特城偶有攻門，其中華迪接應長傳，被出迎的阿祖安沒收，丹尼斯普拉特的冷箭則柱邊出界。李城雖未有太多中目標攻門，但比賽末段終於攻破阿祖安的十指關，傷癒復出的占士麥迪遜接應艾約斯佩雷斯的傳送，禁區抽射入網，在80分鐘追成平手。

占士麥迪遜再度成為李斯特城英雄，攻入扳平一球。（路透社）

羅拔臣的勁射未能助球隊擴大領先優勢。（路透社）

利物浦戰至補時階段，馬克艾拜頓解圍時與舒米高產生誤會，情急之下踢中沙迪奧文尼，利物浦在最後關頭博得12碼，占士米拿操刀中鵠成為救世主，助球隊以2：1絕殺李斯特城，延續連勝紀錄至8場，以24分高踞榜首。

占士米拿補時階段射入12碼，助球隊2：1力克李斯特城。（路透社）

英超第8輪直播賽程（按圖放大）