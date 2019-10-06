【英超】列納批評蘇斯克查教曼聯資格　嘲靠運成紅魔主帥

曼聯在領隊蘇斯克查帶領下，今季表現一直不穩定，惹來不少批評聲音。 英格蘭前國腳列納亦加入戰團，指蘇斯克查沒資格成為曼聯主帥。

蘇斯克查與曼聯今季在英超表現一般，英國傳媒指其成績比莫耶斯、雲高爾及摩連奴3名前領隊都差，惹來不少批評。列納在電視節目上批評蘇帥：「就算大家怎去粉飾，最後都會發現蘇斯克查能得到這份工作是因為他很有運氣。」

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列納狠批蘇斯克查沒有真才實學教曼聯。（Getty Images）

蘇斯克查執教經驗成為列納批評理據。（Getty Images）

「他只教過莫迪及卡迪夫城，」列納續道：「這就是能帶領世上一流球隊的資格嗎？我絕不認同。」曾效力利物浦、熱刺等球隊的列納又指，不斷給蘇斯克查時間是不可能的，但他認為若曼聯要再次換帥將面對一個問題：「現在球壇有誰比他更合適（當曼聯領隊）而又可以即時上任？」

蘇斯克查的曼聯今季表現一般。（Getty Images）

「這工作現時是件極級苦差」

雖然批評蘇斯克查的資格，但列納亦指出現時確是難以再找替補：「如果你不知道誰是合適人選，你會再次想起摩連奴。他曾經試過但不成功，可想而知這工作（曼聯領隊）是件極級苦差。」

曼聯自3月於歐聯擊敗巴黎聖日耳門後，就一直未能在作客環境下贏波，上周歐霸作客阿爾克馬爾更是未曾試過中目標，客戰成績差勁令到他們今周作客紐卡素添上不少未知之數。