【英超】洛里斯手肘詭異角度扭曲　熱刺官方證實情況未算最壞

熱刺作客白禮頓慘吞3蛋，門將洛里斯肯定當選全晚最悲情角色：早段一次難看的失誤，失球之餘更遭遇重傷，幸熱刺官方證實這名法國國腳的情況未算最壞。

熱刺周中才在歐聯分組賽以2：7慘負拜仁慕尼黑，昨晚（5日）回到英超作客白禮頓全力求勝，但3分鐘已出現驚心一幕：柏斯高哥斯左路傳中，皮球直彎向龍門，熱刺門將洛里斯疑判斷失誤，欲接實皮球卻向後倒向網內，皮球脫手入網之餘，洛里斯着地時左手更反折成詭異角度，他隨即痛苦地抱住手肘慘叫，救護員入場為他治理、並以擔架抬離場時，洛里斯需戴上面罩吸入氧氣及鎮痛氣體，可以傷情嚴重。

熱刺官網稱，洛里斯詳細傷情仍有待檢查。（Getty Images）

洛里斯受傷連環圖：

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證實手肘脫臼 傷情仍待檢查

洛里斯受傷之時，球迷都不禁擔心他是否骨折，不過熱刺賽後在官網證實這位門將的傷勢未算最壞：「我們確認洛里斯在對白禮頓一戰中，所受的傷為手肘脫臼。我們的隊長受傷後需以擔架抬離場，他今晚會返回倫敦、並在醫院接受檢查。」至於洛里斯的詳細傷情、何時復出，則仍待後續檢查：「未來一周，洛里斯會繼續接受檢查，屆時才能完全清楚他的傷勢、及所需的復健時間。。另有消息指洛里斯要休戰兩個月，但未獲證實。

熱刺在各戰線遭遇兩連敗，8輪英超過後只得11分，位列中游，球迷難免失望。主帥普捷天奴稱自己明白球迷為此而難過，但呼籲大家共度時艱：「我們戰績好時，大家上下一心，現在處境困難，更需共度時艱」。談及會否擔心帥位、甚至考慮辭職，普帥回應：「我並不擔心，能令我憂心的只有生活的種種，而非足球。我會接受批評，也不需強調自己對熱刺的付出，5年半過後，我的心仍在熱刺」。