【英超】利物浦後衛惹賽後混戰　羅渣士批文尼誇大動作博十二碼

利物浦對李斯特城在最後一刻憑十二碼絕殺對手，保持英超開季8連勝，但賽後兩軍球員罕見出現爭執，一度令球迷摸不着頭腦。曾執教紅軍的羅渣士，賽後直指是利物浦左閘羅拔臣惹起。

利物浦對李斯特城戰情峰迴路轉，紅軍全場大部份時間佔得優勢下，40分鐘由沙迪奧文尼打開紀錄，但面對「狐狸」緊密的防守，一直未能拉開比數。到80分鐘，李城更把握全場僅有一次的中目標射門，由占士麥迪臣追平。眼見紅軍的全勝走勢將「斷纜」之際，文尼在補時階段博得12碼，占士米拿射入鎖定2：1勝局，維持紅軍的完美紀錄。

占士米拿在補時階段射入12碼，助利物浦維持全勝走勢。（Getty Images）

占士米拿（左一）助紅軍保持全勝走勢。（Getty Images）

不過，比賽結束之際，兩軍球員卻起了英超少見的大衝突，當中李城球員艾約斯佩雷斯反應最為激烈，一度緊抓拉爾拉拿衫領不放，占士米拿及雲迪積克則嘗試阻攔，咸沙袓靴里、列卡度彭利拿等亦即加入分隔，但佩雷斯即使被隊友泰利文斯抱住，仍嘗試掙脫，並向趨前安撫的紅軍門將阿祖安卡斯迪路投訴，其後又向女旁證美絲吐一番苦水。兩軍各自返回更衣室後，爭端才見平息。

艾約斯佩雷斯（左）及安德魯羅拔臣（右）成為賽後爭執的主角。（Getty Images）

艾約斯佩雷斯（藍衫）賽後顯得相當激動。（路透社）

由於直播鏡頭未有交代兩軍球員爭執的前因後果，引起球迷不少猜測，更一度有傳是安德魯羅拔臣拒絕與艾約斯佩雷斯交換球衣，令後者發難。當然這絕不是爭執原因，但賽後兩軍主帥都證實，羅拔臣及佩雷斯確實是事件主角。

艾約斯佩雷斯（右一）顯得相當不滿，隊友協助隔開兩軍球員。（Getty Images）

兩主帥齊指羅拔臣挑釁惹爭執 羅渣士：小事一樁



高普在賽後記招上被問及兩軍球員為何衝突時，直接指出羅拔臣有挑釁行為：「球證鳴完場笛之際，羅拔臣慶祝，並推撞佩雷斯，他（佩雷斯）大概沒有預料過會這樣，也因而不滿」。羅渣士亦有相同講法，「我從球員口中聽回來的是，羅拔臣慶祝的同時推了佩雷斯，這是佩雷斯沒有預期過會發生的事，所以他不高興」，不過羅渣士嘗試淡化新舊東家之間的事件，最後補充指，「這只是一件小事」。網上流傳在李斯特城追和1：1時，佩雷斯曾向羅拔臣慶祝，導致賽後羅拔臣「報復」，但未有影片能證實。

羅渣士認為沙迪奧文尼故意放大動作，搏取十二碼。（Getty Images）

羅渣士雖認為兩軍爭執是小事一樁，但他對文尼最後博得的十二碼則不表贊同，當時馬克艾拜頓在禁區內底線附近從後撬到文尼，文尼即向前倒地，羅渣士直言該球十二碼對他來說，「既不清晰亦不明確」，並稱：「輸掉這樣的一球十二碼的確令人失望，我覺得沙迪奧文尼完全放大了那一下接觸，若球證當時沒有吹罰，即使重看VAR（影像助理裁判）也不會變成十二碼，但球證若已作了判決，則很難推翻」。不過高普則不表同意，這名紅軍主帥認為：「那球明顯是十二碼……當然，我們有運才會贏得這麼多比賽，但縱觀整場比賽的90分鐘，這勝利是我們應得的」。