【世界盃外圍賽】港足15小時長征抵伊拉克　葉鴻輝：練習反更精神

香港足球代表隊昨日飛抵伊拉克巴士拉，備戰世界盃亞洲區外圍賽C組分組賽。雖然當地反政府示威及衝突持續，但球員普遍認為安全問題不大，場地質素及天氣也十分理想。

港隊前日進行在港最後一課操練後，於昨日凌晨約1時出發，大軍先飛到卡塔爾多哈轉機，並在昨日下午抵達伊拉克南部城市巴士拉，整個過程接近15小時。不過港隊球員只在下榻酒店休息數小時後，便於當地時間下午6時半，於比賽場地巴士拉體育城球場展開操練。

這個球場於2013年落成，可容納超過65,000名觀眾，且伊拉克今年8月才獲國際足協解禁，獲准在主場舉辦世盃外，因此這將是當地8年來首場主場賽事，相信屆時將吸引多名主隊球迷入場觀戰。

港隊在昨日凌晨啟程前往伊拉克。（香港足總）

球場質素理想 當地氣氛良好

不過，伊拉克近日有多場反政府示威，士兵曾於首都巴格達市郊以實彈射擊示威者，有報道指衝突已導致最少104死及6,000人受傷。港隊到訪的巴士拉雖屬於伊拉克南部城市，跟巴格達距離甚遠，但當地的衝突也引起球員及球迷關注。亞洲足協安全部門專員評估當地形勢後，認為適合繼續比賽。港隊前鋒艾力士在抵埗後，認為當地跟球場情況均沒有問題：「這裏的氣氛很正常，沒有看到發生甚麼事；球場草地質素也不錯，現在球員想的就只有在比賽上爭取好成績。」

港隊於比賽場地進行首課練習，適應草地及當地天氣。（香港足總）

+ 6 + 5 + 4

葉鴻輝：天氣跟香港相似

巴士拉中午氣溫高達40度，且十分乾燥，惟至晚間氣溫會下降至30度以下，濕度也隨之提升。港隊將在當地時間晚上7時迎戰伊拉克，守門員葉鴻輝認為當地天氣跟香港差不多，適應問題不大。

可是他承認經歷長途拔踄後球員也有倦態，「下午稍休後練習，反而精神了。明日相信會專注在恢復方面，因為戰術等部署，在香港或此前兩場賽事中教練已早有提及。希望球員能盡快加強活力，場上執行教練的指示。」艾力士也對作客一役充滿信心，他說：「感覺很好，急不及待比賽日來臨，球員會付出所有。」