【世界盃外圍賽】伊拉克爆反政府示威逾百人死　港隊如常出發作客

香港足球代表隊在10月份國際賽期將出戰世界盃亞洲區外圍賽，球隊今日（7日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心，進行啟程往伊拉克前的最後一課操練。面對伊拉克當地混亂局勢，兩位陣中重心人物黃洋及葉鴻輝未見太大憂慮，直言會專心備戰。

港隊今晚深夜將啟程前往伊拉克巴士拉，備戰世界盃外圍賽C組分組賽。不過近日伊拉克反政府示威持續，士兵於首都巴格達市郊以實彈射擊反政府示威者，有報道指衝突已導致最少104死及6,000人受傷。港隊到訪的巴士拉屬於伊拉克南部城市，雖跟首都巴格達有一段距離，但當地也有示威者跟保安部隊發生衝突。



對於引發的安全問題，香港足總表示港隊將如期出發，而抵達當地的亞洲足協安全部門專員，暫時也未有回報任何危險情況，足總將會密切與亞洲足協跟進最新消息。

香港足球代表隊隊長黃洋（左二）領軍作出發往伊拉克前最後一課操練。（袁志浩攝）

前香港代表隊成員、今季高掛球靴的張健峰（左），是今次香港作客伊拉克的教練團成員之一。（袁志浩攝）

港足隊長黃洋跟守門員葉鴻輝，兩年前曾於亞洲盃外圍賽隨隊到訪黎巴嫩，當地情況跟現今的伊拉克相似，後者指作客是會避免外出。而「大哥」則坦言有點擔心安全問題，但認為比賽更重要，「沒特別了解作客那個城市的狀況，球隊沒提供太多那邊的資訊，沒消息應是好消息，信任足總及亞洲足協的安排，如常地準備今次比賽。」

在港超落班的球員，大多受賽程調動影響而未有恆常比賽。（袁志浩攝）

港超改期有好有壞



上周港超聯賽事因社會情況而全數改期，黃洋指部份球隊練習也隨之取消，球員只能自行練習，他認為對球員備戰有一定影響，但作為球員只能堅持，「現時香港處於這麼困難的情況，球員當然要堅持信念去踢。世盃外雖然小組對手很強，但這8場分組賽就像一場90分鐘的賽事，由開始到最後也堅持信念，球員可以看見希望及機會，讓港隊去表現自己、向球迷表現一些正面特質。」葉鴻輝卻稱，休戰令球員減少受傷的可能性，球員練習時更添活力，讓教練可做多點事前準備功夫。

香港足球代表隊門將葉鴻輝（右）坦言對伊拉克十分困難，但會盡力搶分。（袁志浩攝）

港隊在過去兩場在柬埔寨及伊朗身上取得1和1負，阿輝指伊拉克每名球員也有能力製造攻勢或入球，球隊會加強集中力，力爭搶分，「作客當然困難，但也會盡力搶分，相信目標會是1分，當然最好是贏波。」「大哥」就稱會珍惜每場比賽機會，在勝負以外做多一點，「希望也追求一個精彩的過程，讓自己踢了也不會後悔，若盡了力便會感到滿意。」

香港足球代表隊主教練麥柏倫（右）稱，夏志明及基奧雲尼分別因受傷及戰術部署而落選。（袁志浩攝）

麥柏倫：因戰術部署棄用基奧雲尼



另外，就決選名單部份決定引起球迷質疑，主帥麥柏倫因而作出解釋。他指出夏志明落選是因為此子於上周五受傷，他稱「子彈」是位重要球員，過去兩場賽事也發揮出色，形容他未能入圍是個「不幸」。麥柏倫也讚揚富力R&F射手基奧雲尼是個不錯的禁區殺手及「終結者」，惟他因戰術部署而遭棄用，「我認為對伊拉克需要一些適合打反擊的球員，所以決定在此作出取捨，加強球隊其他位置。」他也透露港隊會起用跟對伊朗時的類似踢法，將以防守為主軸。

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