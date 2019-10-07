【世界盃外圍賽】伊朗讓步設女性專用波飛　3500張門票數分鐘售清

是回應訴求，還是受壓而被逼讓步？ 由1979年伊斯蘭革命開始，伊朗禁絕當地女性入場觀看體育賽事已近40年，當中大受歡迎的足球賽事，令許多女性不惜易容硬闖。多年來，許多女球迷偷偷入場睇波，因而遭暴力對待、牢獄之災，上月更有一位伊朗女球迷因而自焚身亡，令國際足協向伊朗施加更大壓力。 下周主場對柬埔寨的世界盃外圍賽，伊朗終於讓步，卻顯得不情不願。

伊朗與香港同樣身處世界盃亞洲區外圍賽C組，這支亞洲區排名第1的勁旅，10月10日就會迎來今屆世盃外首場主場賽事。近年，國際足協一直向伊朗施壓，要求該國容許女性進入球場觀看球賽，伊朗亦曾在寥寥幾場國際友誼賽及去年的亞冠盃決賽次回合，讓少數獲選中的當地女性入場睇波，但一直未有正式公開讓女性購票入場。

國際足協近半年加強向伊朗施壓，要求當局在世盃外主場賽事讓女性入場，否則有機會制裁伊朗足協，伊朗足協雖多次表示初步同意，但政府方面一直沒有明確答覆。

伊朗女性要觀賞當地球賽，只能收看電視直播。（路透社）

女球迷自焚惹國際關注 伊朗不堪施壓突讓步

伊朗女性多年來為圓入場心願，不少都喬裝成男子，但當中亦有人闖關失敗，因而遭暴力對待、甚或受到牢獄之災。上月初，一名伊朗女球迷Sahar Khodayari就因嘗試入場睇波而遭起訴，最終在法院前自焚身亡，Sahar的死無論在伊朗國內或國際間，都引起強烈迴響，國際足協因而向伊朗加強施壓，威脅若不讓女性入場，有機會被禁止參加國際賽。伊朗人民爭取多年都未見成效，但今月初，伊朗方面突然讓步。

儘管是亞洲足球強國，但伊朗女球迷必須離開國家，才能入場支持國家隊。（Getty Images）

路透社消息指，伊朗政府一直向國際足協保證會讓女性在10月10日入場觀賽，上周五（4日）更在未有事先通知下，突然在網上發售3500張女性專用門票，當地女球迷透過社交網絡互通消息下，才得悉喜訊，門票數分鐘內已遭搶購一空。國際足協發言人稱，伊朗當局指會為女球迷提供4,600張門票，不過預期由於需求極高，數目會再上升。

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伊朗（白衫）上月在世界盃外圍賽首戰作客香港，最後以2：0獲勝。（資料圖片/李澤彤攝）

未事先張揚即公開售票 社運團體指情況混亂

一直讓女性自由睇波的伊朗社運團體「Open Stadiums」對於當局終於讓女性購票表示歡迎，但就指出，伊朗足協從未公開宣布會發售女性專用波飛，令情況相當混亂。團體又指，場內劃出多個「女性專用區」，令許多已為人母的女球迷，難以帶同兒子入場。

其實，比賽球場阿沙迪球場設有約10萬座位，當局目前僅保證至少3500名女性可入場，只佔球場座位約3.5%。伊朗今次當然是向正確方向踏出一小步，但也僅是小小的一步，唯有期望往後更多女性可以入場，直到完全無限制、不限數量地購票的一天。