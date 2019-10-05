【F1】來季22個分站成歷年之冠　車手對增加分站有意見

國際汽車聯會（FIA）剛公布2020年的一級方程式（F1）賽程，在來年新增的越南及荷蘭站，全年一共22個分站為歷年之冠。不過，不少車手對分站太多略有微言。

在越南及荷蘭的加入下，使來年成為歷年最多分站的F1賽季，一共22站，賽季依舊由澳洲站在3月15進行揭幕戰，閉幕戰將維持於阿布札比舉行，在11月29日煞科，而新增的越南站及荷蘭站將會全年的第3及第5站，分別於4月5日及5月3日上演。來季將有4次出現「背靠背」賽站的情況，較今年上出一次。

來年22個分站時間表（按圖放大）

+ 18 + 17 + 16

雖然全年22個分站對一眾車迷而言是喜訊，但卻加重了車隊及車手的負擔。兩名F1車手卻持有不同意見，紅牛車手韋斯達賓直指不贊成舉行22站，「我認為22個分站太多，我認為賽會應選擇最佳的賽道，雖然我理解舉辦更多分站可有更多利潤，但我們需要顧及車隊工作人員，他們在賽季時已相當忙碌，若果再有更多分站，或會與另一半離婚，影響家庭生活。」

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韋斯達賓表示增加分站或令車隊工作人員家庭出現問題。（Getty Images）

Racing Point車手佩雷斯（Sergio Perez）表示，增加一站對車手亦有一定影響，「像我擁有自己家庭的車手，在比賽以外亦要兼顧贊助商活動及模擬器訓練，增加分站果然會加重負擔。不過，對一眾車隊工作人員的負擔更大，更有機會影響他們的家庭及社交生活。」