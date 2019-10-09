【友誼賽】77台今晚有免費波　德國大戰阿根廷　新世代對決

德國香港時間周四凌晨大戰阿根廷，兩隊整值換血階段，今次都有不少大名球星缺陣，德國沒有卻奧斯，阿根廷就有美斯缺席今場大戰。 不過，德國有當紅中場基拿比領軍，阿根廷的「美斯接班人」保羅戴巴拿亦會出場，今仗仍甚有睇頭。（香港開電視77台/有線662、602台周四凌晨2：45直播）

德國自俄羅斯世界盃失利後，歐國聯亦是表現差勁，更要在下屆降班落B組。不過，他們進入2019年後，至今6戰4勝1和1負，暫時於歐國盃外圍賽C組以12分站在榜首位置。阿根廷方面，他們今夏挑戰美洲國家盃，成功殺入4強，惟不敵最後奪冠的主辦國巴西，只能得到季軍作安慰獎。美斯在美洲盃失利後，再次被傳有可能退出國家隊。

戴巴拿領軍鬥德國。（Getty Images）

美斯自美洲盃後未有入選阿根廷大軍。（Getty Images）

兩軍年輕球員成焦點

兩軍都有必要換血，德國2014年奪得世界盃的功臣如湯馬士梅拿等，都已經被主帥路維換走，基拿比、甘美治等人將成為下一代的主角。年輕中場夏維斯（Kai Havertz）今次再度入選，這名利華古遜球員被傳為英超勁旅曼聯及利物浦看中，更有指利華有意放人，但標價高達9000萬鎊。這名中場左右皆精，踢法更有點似奧斯爾，夏維斯亦承認自己十分仰慕該名阿仙奴球星，到19歲時德國傳媒更以「什麼都能做到的球員（Alleskönner）」形容他。

德國世界盃慘敗後換血，基拿比乘勢上位。（Getty Images）

夏維斯被視為德國新星。（Getty Images）

阿根廷表換班進度緩慢，保羅戴巴拿雖被譽為未來領軍人物，但在國家隊未有太多表現機會。不過，今輪這支南美雄師今輪選了多蒙特年輕中堅李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）。雖然貝拿迪在多蒙特仍未爭到一席位，但已被廣泛視為歐洲聯賽中最有潛質的後防之一。此子被外國傳媒定義為控球型中堅，而且腳下功夫不俗且速度頗高。有沒有取代奧達文迪的能力，還看巴拿迪今仗有否機會落場表現。