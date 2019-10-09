【花式足球】黎俊賢IG發聲遭匿名舉報　疑被勸退出亞錦賽

當籃球、電競等多個界別，都有持份者因表態支持香港示威活動，香港花式足球界亦爆出類似事件。 香港花式足球員施寶盛在Facebook透露，代表香港出戰亞洲錦標賽的黎俊賢，因在Instagram（IG）的言論舉匿名舉報，或會被勸退。

施寶盛今午撰文稱，「剛剛又發生了另一件NBA事件，完美展示國內自我審查風氣」，他進而解釋指，今屆香港花式足球冠軍黎俊賢，即將參加在長沙舉行的花式足球亞洲錦標賽。

黎俊賢為香港花式足球代表。（黎俊賢Facebook Page）

早前Vans將一滑板鞋設計比賽中，以「黃傘示威者」為主題的作品取消資格之後，黎俊賢以塗改液在自己的鞋上寫上「FREE HK」，拍照後放上IG Story，並加上「STANDWITHHONGKONG」的hashtag。施寶盛指，收到國內主辦單內通知，黎俊賢此舉被匿名人士舉報，「表示擔心有麻煩發生，暗示可能DQ其選手資格，再次發生被勸退賽事件」，他亦附上疑是與主辦單位的對話，對方直言「特殊時期，我們很難做的，處理不好會有很大麻煩」。

17年曾因訪問言論遭取消世界盃資格 施寶盛抱不平：贏了世界又如何



黎俊賢在2017年曾接受英國《BBC》訪問，他在訪問中談及對香港回歸20周年的看法，表示：「我對中國沒太多歸屬感，我愛香港、也自覺是香港人。我這一代的人，對中國的印象普遍不佳」，這番言論令他當時參加花式足球世界盃的資格遭取消。



施寶盛指，會向國際花式足球聯盟了解事件，亦不排除會有更多人退賽以表不滿，他最後說：「在香港當運動員，每天刻苦訓練，不就是為了走上世界舞台為港爭光，但如果連自身的言論自由和保護香港的信念都被奪去，請問贏了世界又如何？」