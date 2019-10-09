【足球】瑞典豎立伊巴銅像表揚成就　「有球員可得到獎盃與銅像」

「在紐約看自由神像；在瑞典看伊巴銅像！」瑞典名將伊巴謙莫域的銅像經歷大概兩年時間，終於在他的家鄉瑞典馬模（Malmo）豎立，而他親身出席揭幕禮，銅像與他本人同樣是霸氣外露。

伊巴當年在青年軍時期效力馬模，並曾經代表一隊出戰兩個球季。馬模為當地出生的伊巴謙莫域建立銅像，並豎立在馬模的Friends Arena外，表揚該名瑞典在足球場內的非凡成就，伊巴亦特意返回家鄉出席開幕禮。伊巴的銅像上身未有穿上球衣，並參考他的入球慶祝動作。

在伊巴謙莫域出生地馬模豎立銅像，表揚伊巴在足球的成就。（視覺中國）

伊巴謙莫域在2016年底曾經在個人Instagram發文，查看他銅像的進度，並將自己的銅像與美國紐約自由神像相提並論。兩年後，伊巴的銅像終於豎立在瑞典馬模。伊巴原先希望當地的小朋友放假一天，一同出席他銅像的開幕禮，但卻惹來當地的官員非議，即使如此，亦吸引不少當地市民圍觀。

伊巴曾經在2016年底發文，將自己的銅牌與自由神像相題並論。（Instagram截圖）

伊巴對自己銅像感到相當榮幸，並笑言現時世上有兩個伊巴，「這個銅像為我多年的努力留下一個證明，除了本身的伊巴，亦有一個永生的伊巴，並永遠留在球迷的心中。有些球員可以贏得獎盃，有些球員可以取得銅像，所以有球員可以兩者皆得。」

伊巴在個人Instagram發文對銅像建成感雀躍。（Instagram截圖）

剛滿38歲的伊巴，在今季美職聯常規賽的入球打破洛杉磯銀河球隊紀錄，同時領球隊殺入季後賽，將於美國時間10月20日與明尼蘇達聯（Minnesota United FC）爭奪出線席位。