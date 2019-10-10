【足球】德國領先兩球被阿根廷追平　基拿比繼續大勇

德國與阿根廷在國際賽日進行友賽練兵，美斯﹑迪馬利亞及梅馬士梅拿等熟悉名字未有出現在兩軍名單中。德國在領先兩球下，被阿根廷在下半場追平，結果以2：2握手言和。

德國兩名門將紐亞與達史特根爭奪正選位置引起軒然大波，拜仁慕尼黑主席漢尼斯更威脅不讓麾下球員代表德國隊。德國隊主帥路維今仗起用達史特根把關，同時並無2014年世界盃奪冠的成員在今仗正選上陣，亦是當年世界盃後的首次。

路維未有受與漢尼斯的言論影響，達史特根在今仗正選上陣把關。（視覺中國）

早前在歐聯上演「大四喜」的基拿比，今仗正選掛帥，為德國在上半場打開紀錄。他在禁區內接應高路斯達文（Lukas Klostermann）橫傳，面對重重圍困，狀態大勇的他以巧妙的控球擺脫對手起腳，德國在15分鐘取得領先。基拿比7分鐘後造就夏維斯（Kai Havertz）門前撞射入網，取得首個國家隊入球，以2：0領先阿根廷。德國的侯斯頓保（Marcel Halstenberg）罰球中楣，未能進一步擴大紀錄。

有美斯及迪馬利亞等主力缺席的阿根廷，在下半場由兩名後備兵建功，為球隊扳和，效力利華古遜的艾拿利奧（Lucas Alario）頭槌得手，在66分鐘攻破達史特根，而西維爾的奧甘波斯（Lucas Ocampos）禁區內建功，在完場前射成2：2，結果兩軍握手言和。

德國對阿根廷的4個入球球員（按圖放大）

基拿比近4仗代表德國上陣亦有「士哥」，路維承認該名24歲的拜仁球員，對球隊的前線愈趨重要，「基拿比近日賽事頻繁，每一場都付出百分百努力。他在今仗無處不在，為阿根廷的後防製造不少麻煩。球隊在下仗亦需要他，我們不能讓他承受受傷的風險，所以在70分鐘後便將他調離場。」

近況大勇的基拿比，在今仗交出一個入球及助攻。（視覺中國）

Serge Gnabry is simply world class on this form. pic.twitter.com/pQ9RYYDzOl — 🅱️lake(Deshaun4MVP) (@PhonzieOderNix) October 9, 2019

另一名拜仁球員甘美治（Joshua Kimmich）今仗被委以重任，戴上隊長臂章領軍，路維賽後解釋甘美治是隊中的榜樣，「甘美治在隊中已有一段時間，他的性格相當適合擔任隊長，加上他在場上的態度極佳，絕對是隊中的榜樣。甘美治擅長組織及傳達指令，又可以帶領球隊，所以無庸置疑是我的隊長人選。」