【足球】施治復出再度把關　加盟冰曲球隊完成兒時夢想

足球與冰上曲棍球除了同樣是球類運動，還有什麼共通點？答案就是施治。剛在今夏掛靴的捷克門神施治，決定以冰上曲棍球員的身份「復出」，完成兒時夢想。

施治（Petr Cech）在去季結束後高掛球靴，隨即重返史丹福橋出任車路士的技術及表現顧問。該名捷克門神最近再有新搞作，加盟英格蘭的冰上曲棍球球隊吉爾福德鳳凰（Guildford Phoenix），在冰曲賽場上「重操故業」，擔任他熟識又擅長的門將位置。

吉爾福德鳳凰宣布施治加盟。（Twitter截圖）

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施治透過吉爾福德鳳凰的官方網站表示，多年在足球場累積的經驗，可以協助一眾小將成長，「在結束20年的足球生涯後，我竟然有機會再度接觸兒時熱愛的冰曲，我十分感激球隊給予我機會，若我有機會上陣，我希望運用自身在職業足球20年的經驗，協助球隊及隊友達成目標並取得勝利。」

在施治轉戰冰曲的消息公布後，他在社交網站上澄清自己在車路士的工作不變，只是抽空在工餘時間打冰曲，並笑言當他是職業足球員時並不能兼顧兩個項目。

施治強調冰曲是工餘時間的興趣，並不影響他在車路士的工作。（Getty Images）

現年37歲﹑曾效力車路士及阿仙奴的施治，有望在今周日在冰曲球場處子把關。吉爾福德鳳凰兩名主教練對施治讚不絕口，指近來他有大幅的進步，相當期待他在場上的表現，同時對球隊發揮巨大的作用。施治尚未上陣就已表現出巨大的影響力，因為於2017年成立、在第四級組別聯賽角逐的吉爾福德鳳凰已在一夜之間聲名大噪。