【英超】哥迪奧拿向科頓派定心丸　「他是大衛施華的接班人」

曾經的曼城青訓查頓辛祖（Jadon Sancho），兩年前轉投多蒙特後，在「蜜蜂兵團」發光發熱，使不少球迷認為曼城錯過一名天才球員。另一名曼城新星菲爾科頓（Phil Foden），主帥哥迪奧拿表明其他球隊出天價亦不會出售，不再重蹈查頓辛祖的覆轍。

查頓辛祖是曼城的青訓產品，但他在「藍月亮」苦無上陣機會，並在2017年夏天轉投德國的多蒙特，並在去季交出亮眼表現，全季貢獻12個入球及17個助攻，而助攻數字更冠絕歐洲五大聯賽，不少球迷亦認為哥帥「走漏眼」。

查頓辛祖曾效力曼城青年軍，但他在轉投多蒙特表現發光發亮。（Getty Images）

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年僅19歲的另一名曼城青訓菲爾科頓潛力優厚，哥迪奧拿為免青訓產品再度出走，哥帥承諾他是非賣品，「我們給予菲爾科頓3萬鎊的周薪絕非偶然，他在球隊有十分重要的位置，即使有球會開價5億歐元轉會費，我們亦不會將他出售，菲爾是曼城球員，他並不會轉投其他球隊。」

哥迪奧拿表示科頓是球隊未來的主力之一。（Getty Images）

曼城的老臣子大衛施華，在今季完結後將會離開球隊，哥帥表示科頓是大衛施華的接班人，「當大衛施華離隊後，菲爾是接班的不二之選，他與我們一同成長，我相信他會成為球場另一個『魔術師』及英超最出色的中場之一。」

科頓至今在不同賽事未有太多上陣機會，哥迪奧拿向科頓大派定心丸，「我們未能要求他突然大幅度成長，必須給予他時間，但菲爾在未來必然是主力之一。我相當希望派科頓上場，但我需要顧慮球隊的戰績，他亦明白我的用意。」

哥帥表示科頓將會是大衛施華的接班人。（Getty Images）