【逃犯條例】足總押後97場旗下賽事　女足青少年聯賽無一倖免

近期多項體育賽事因社會情況而延期或取消，香港足球總會周四（10日）公布，第二度將旗下各組別賽事改期。

今周國際賽期下，港超聯雖因港足出戰世界盃外圍賽而未有安排比賽，惟甲、乙、丙組聯賽，以至女子及青少年比賽賽程均排得密密麻麻。

可是由於社會情況未有改善跡象，足總今日宣布，旗下原定於10月10日至13日舉行的所有甲組、乙組、丙組、賽馬會女子聯賽、賽馬會五人足球聯賽及賽馬會青少年聯賽之賽事，因預計各球場附近交通或受影響，為減低球迷、家長及球員前往及離開球場時可能會遇到的不便，決定全數延期舉行，補賽詳情將於落實後公布。

港甲原定於國際賽期舉行第6周比賽，惟足總今日宣布所有賽事改期。（資料圖片）

足總第二度延後賽事 有信心處理補賽問題

這是繼足總於上周五政府宣布訂立《禁止蒙面規例》後，第二度將旗下所有賽事改期。根據足總官網資料，今次押後的賽事多達97場，而連同日前沒公布但已改期的4場港超預備組跟3場五人足球聯賽，今周受影響場數為104場。

據了解，有港超球隊為維持球員狀態，早前安排部分球員出戰預備組賽事，但比賽最終亦因安全問題延後舉行，令球員大感無奈。足總主席貝鈞奇日前曾表示，現階段未有意向押後10月19至20日舉行的第五輪港超聯賽事；而行政總裁溫達倫也有信心足總能解決補賽問題，相信港超聯能如期於明年5月煞科。

足總CEO溫達倫深信會方有能力解決補賽問題。（資料圖片）

反修例示威持續升溫，截至今日經已有10個體育賽事宣布取消：包括2019香港業餘冰球會冰球邀請賽、ASICS 香港青少年分齡田徑錦標賽2019、公開劍擊錦標賽、成龍挑戰盃、全港學界精英乒乓球比賽中、小學組雙打、2019會長盃排球邀請賽、新鴻基地產香港單車節、國際足球友誼賽：香港對馬來西亞、清水灣高爾夫球公開賽以及Formula E香港站等，另有6項賽事仍在商討賽期或延期。