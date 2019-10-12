【桌球】香港首辦世界女子邀請賽　吳安儀挫世界一姐伊雲絲

繼上年的「亞洲女子桌球邀請賽」後，香港再次舉辦女子桌球國際賽，「2019世界女子桌球邀請賽」首度在港上演。香港「四眼Cue后」吳安儀今日（12日）在半準決賽中擊敗世界一姐伊雲絲，她認為近年參加男子賽後令自己技術大大提升。 攝影：袁志浩

吳安儀跟伊雲絲被視為女子桌球界兩大宿敵，兩人對上一次交手，正是今年8月於「桌壇聖殿」克魯斯堡劇院（Crucible Theatre）舉行的女子桌球巡迴錦標賽。雖然當時安儀在一場過的決賽中不敵對手，惟雙方今日在香港舉行的「2019世界女子桌球邀請賽」八強賽中再碰頭，安儀成功以局數3：1「復仇」，晉級準決賽。她說：「這幾日伊雲絲仍在克服時差，所以發揮得不太好；自己首尾兩局也後追取勝，感覺是處於上風，但過程中大家也盡力打，希望很快可以再遇上她。」

吳安儀今場兩度把握對方打失的機會清枱，在落後下反勝取得局分。（袁志浩攝）

世界第一只是虛名 戰男子賽推動進步

上年安儀雖曾榮登女子世界第一寶座，惟今年4月卻被伊雲絲重奪「一姐」之位，現時仍居於次席的安儀，跟對方有逾兩萬的積分差距。她指自己會向更高排名進發，但承認或許要花一段時間才能趕上對方，因此會專注在另一方面，「近年多打了男子賽事，或許成績上未能反映出來，但我知道自己在技術及掌握局勢上有進步，只要一直維持，相信成績及排名自然會來。」

當記者追問安儀，究竟是哪方面的進步？這位「四眼Cue后」打趣道：「我是否很不謙虛？」她可愛地笑着，再說：「在連續得分能力及Set Cue上都進步了。男職業球手只需要一、兩個機會便可取下一局，以前跟他們比賽很難適應，若自己有機會便感到壓力，因為知道把握不到便會輸。可是現在每個機會也正面地去想，不會太顧慮後果。」

伊雲絲昨日爆冷在最後一場分組賽倒灶，僅以次名出線，今日也有點不在狀態。（袁志浩攝）

吳安儀此前參加男子賽大多以0：10或1：10見負，惟經驗卻令她在技術上進步。（袁志浩攝）

港首辦世界女子賽 外地球手留正面印象

在目前香港的社會環境下，近日已有多項大型體育賽事改期或取消，安儀指香港首度舉行世界性的女子邀請賽，機會十分難得，「往時會有球迷問，應如何收看女子比賽，這次在香港舉辦，球迷終可現場觀看之餘，也可收看電視直播。」她又指，在港參賽跟出外比賽感覺有別，「雖然是同一班球手，但自己會有更高期望，希望在『屋企』有好表現，所以更加難打，但很慶幸會有家人及好友到場支持。」據安儀透露，部份威爾斯、英國及比利時球手是首度來港，她們曾結伴到維港欣賞夜景，並對香港留下美好印象。

安儀近期賽程頻密，剛於英國參加男子賽Challenge Tour的她於今周二才返港，而完成這次比賽後，下周一便再飛往悉尼參加澳洲公開賽，展開衛冕之路。她坦言頻密賽重反有助她維持狀態，並從中享受桌球的樂趣，「短期內目標是希望在接下來比賽爭取好成績，長遠的話，期待有更多機會參加男子賽，這對我未來比賽會大有幫助。」