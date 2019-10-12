【網球】香港17歲小將王康怡反勝頭號種子　闖ITF華欣賽決賽

17歲的香港小將王康怡今日在華欣網賽4強絕地反勝，以盤數2：1擊敗頭號種子馬燁欣，首次躋身ITF巡迴賽決賽，會跟另一名中國球手韓江雪爭冠。

由國際網球聯會（ITF）舉辦的女子世界網球巡迴賽，17歲的香港球手王康怡在泰國的華欣網賽（W15 Hua Hin）創出個人佳績，打入決賽。她在今日（10月12日）的女單4強面對頭號種子、WTA排名490位的中國球手馬燁欣（Ma YeXin）。雖然王康怡首局即被對手破發，但她在第4局打破馬燁欣發球局，追平2：2。

王康怡擊敗中國球手馬燁欣，打入決賽。（香港網球總會Facebook）

不過，王康怡在第7局遭破發，最終先輸一盤4：6。在第二盤，王康怡表現下滑，被20歲的馬燁欣連破兩次發球局，一度落後0：3。之後兩局，兩人互相破發，王康怡仍落後1：4，輸多兩局的話便落敗。

此時，王康怡回勇，連破馬燁欣兩個發球局，追至4：4平手，最後更在決勝局贏細分7：5，驚險地追平盤數1：1。在第三盤，馬燁欣突然兵敗如山倒，一開始就連失4局，最終王康怡贏6：2。

王康怡之前在8強贏了康佳琪。（香港網球總會Facebook）

王康怡今場花了2小時42分鐘，以盤數2：1反勝馬燁欣，首度打入職業巡迴賽決賽，將面對另一名中國球手韓江雪（Han Jiangxue）。

王康怡在今場華欣網賽4強前，已經連克兩名WTA排名前700名的球手，她在次圈先以6：3及6：4贏了排675位的日本球手秋田史帆（Shiho Akita），再在8強以兩盤6：2輕取排名684位的中國球手康佳琪（Kang JiaQi）。