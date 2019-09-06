【美網】香港小將王康怡挫6號種子　闖少年組女雙4強

香港小將王康怡與加拿大拍檔Melodie Collard出戰美網少年組女雙，她們過五關斬六將，昨日在8強淘汰6號種子的美國組合，打入4強，兩人今日會對法國的組合，爭入決賽。

17歲的香港網球小將王康怡出戰今屆美網少年組，雖然她在女單首圈出局，但她夥拍加拿大球手Melodie Collard在女雙表現驚喜。在當地時間昨日（9月5日），兩人出戰少年組女雙8強，面對6號種子的美國球手Savannah Broadus及Abigail Forbes。

不用比賽時，王康怡會入場觀看其他賽事。（香港網球總會）

雖然王康怡及Melodie Collard首盤被3次破發，但她們把握到4個break point，打破美國組合4次發球局，先取一盤6：4。第2盤也是不斷互破發球局，最後王康怡及Melodie Collard再贏多盤6：4，花了1小時1分鐘，直落兩盤淘汰對手。王康怡及Melodie Collard今場的第一發球得分率有61%，遠高於對手的49%。

王康怡在美網少年組女雙打入4強。（香港網球總會）

王康怡及Melodie Collard在美網的晉級路上連過3關，打入4強。她們首圈贏以兩盤6：3擊敗美國組合Gabriella Price及Katrina Scott，到次圈就以6：4及6：2淘汰2號種子Sada Nahimana及Sohyun Park，其中Sohyun Park及王康怡曾經在澳網拍檔。她們在美國時間今日出戰4強，與Aubane Droguet及Selena Janicijevic爭入決賽。

王康怡雖然在女單出局，但在女雙表現非常好。（Getty Images/資料圖片）

據香港網球總會資料，王康怡是1987年後首位打入大滿貫少年組女雙4強的香港球手；在1987年的溫網，香港代表Paulette Moreno與韓國的Kim Il-Soon獲得少年組女雙亞軍。

另外，美網昨日上演兩場女單4強，最後由「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）及加拿大的安捷絲古（Bianca Andreescu）脫穎而出，將會師決賽。細威以6：3及6：1輕取烏克蘭的絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina），而安捷絲古就以7：6及7：5擊敗瑞士的芭蓮達賓錫（Belinda Bencic）。

細威愈戰愈勇，在女單4強贏絲慧杜蓮娜晉級。（Getty Images）