【體操．世錦賽】石偉雄鎖定奧運資格只差一跳　今爭香港首面獎牌

世界競技體操錦標賽今日（13日）煞科，能否在香港體操史留下印記？ 28歲「跳馬王子」石偉雄的奧運資格，只待順利完賽就可落實；而更高的目標－－奪得個人及香港首面世錦賽獎牌，還看他能否再次順利跳出苦練多時的最高難度動作「李世光」。

連奪兩屆亞運會跳馬金牌的石偉雄，在今屆競技體操世錦賽以苦練多時的最高難度動作「李世光」及「李世光2」應戰，資格賽兩跳平均14.666分，第3名進入決賽。

石偉雄在2014亞運後多次受傷患困擾，每次都能以更強姿態，跳得更高、更美。（資料圖片／鄭子峰攝）

決賽強手雲集，資格賽取得第1名的韓國好手、2012奧運跳馬金牌梁鶴善捲土重來；上屆世錦賽勇奪全能及自由體操冠軍的俄羅斯選手Artur Dalaloyan、烏克蘭的2012奧運跳馬銀牌Igor Radivilov同樣實力雄厚，石偉雄要取得個人、及香港首面體操世錦賽獎牌，需要發揮出最高水平。不過「石仔」在資格賽既獲第3，獎牌絕對是可實現的目標。

石偉雄決賽對手一覽：

+ 4 + 3 + 2

奧運資格對石偉雄來說，基本上可說是已到手，只待今晚順利跳完就可落實。根據2020東京奧運取得體操資格的準則，在2019世錦賽單項中，扣除其他已經取得奧運資格的選手後，前3名的運動員均可獲得資格。由於跳馬最後8強運動員中，有5人都已經由團體賽（以總會名義）或全能項目（個人名義）獲得東奧入場券，僅餘石偉雄、羅馬尼亞的Marian Dragulescu及越南的Le Thanh Tung未有資格在手，意味若3人今晚順利完賽，幾乎可肯定獲得奧運資格。

跳馬決賽出場名單，比賽將在香港時間10月13日晚上7時展開。（體操世錦賽官網截圖）