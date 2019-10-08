【體操．世錦賽】石偉雄跳出「李世光」晉決賽　李世光本人出局

兩屆亞運跳馬金牌得主石偉雄，昨晚在德國史特加舉行的世界藝術體操錦標賽資格賽，在跳馬項目以第3名進入決賽。 石偉雄如要出戰明年東京奧運，就要在世錦賽取得單項前3名，意味獎牌及奧運資格，缺一不可。

石偉雄自去年雅加達亞運成功衛冕之後，一直苦練難度最高的新動作──以朝鮮跳馬好手命名的「李世光」及「李世光2」，今年5月在世界盃克羅地亞站一試訓練成果，成功做出「李世光」，奪得個人首面世界盃金牌。今次來到更大舞台世界錦標賽，「石仔」若要爭取奧運資格，就必需取得單項三甲，最高難度的「李世光」是磨練多時的利器。

石偉雄去年衛冕亞運後，一直苦練新動作，世錦賽是展現新技術的重要時刻。（資料圖片/Getty Images）

僅出戰單項跳馬的石偉雄在資格賽第6組出賽，有兩次試跳機會，第一跳「李世光」獲14.966分，第二跳「李世光2」落地時稍稍不穩，獲14.366分，「石仔」終以14.666分排資格賽第3位，成功以前8名身份進入周日（13日）舉行的決賽。

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石偉雄在世錦賽做出「李世光2」，惟落地有瑕疵，令分數稍減。（資料圖片／鄭子峰攝）

朝鮮好手李世光去年世錦賽封王，惟今年再戰世錦賽爭奧運資格卻失利，未能進入決賽，他今年突出戰鞍馬項目，亦成為話題。（Getty Images）

李世光──朝鮮體操運動員 現年34歲的李世光，2016年以31歲高齡在2016年里約熱內盧奧運會獲得跳馬金牌，而他奪金後目無表情、甚至顯得有點傷感的畫面，成為媒體焦點，他受訪時表示：「金牌對我沒有意義，這是獻給國家的禮物」。另外，他曾在2014、2015及2018年世錦賽獲跳馬冠軍，今屆世錦賽，34歲的他再戰沙場，但在資格賽只能跳出13.766分列第23名，無緣進入決賽爭取衛冕，亦未能直接取得2020奧運資格。 李世光擁有兩項以他命名的跳馬動作（李世光及李世光2），也是目前唯一一名跳馬選手，同時擁有超過一項獲國際體操聯會評為難度分最高（6.0）的動作。

李世光出局 俄、韓、烏好手夾擊

雖然李世光出局，但「石仔」的主要對手來勢洶洶，包括資格賽首兩名──韓國的梁鶴善（14.933分）及俄羅斯的Artur Dalaloyan（14.716分），梁鶴善為2012奧運跳馬金牌及兩屆世錦賽冠軍，23歲的Artur Dalaloyan則是上屆世錦賽全能及自由體操冠軍，同時在團體、跳馬取得亞軍，雙槓則獲季軍，相當全面；第4位的烏克蘭選手Igor Radivilov與石偉雄同得14.666分，此子亦是2012年奧運跳馬銀牌得主。

2012奧運跳馬金牌得主梁鶴善，錯過2016奧運後，誓在2020捲土重來，他在跳馬資格賽同樣做出難度分最高的動作。（路透社）

俄羅斯體操選手Artur Dalaloyan相當全面。（Getty Images）

同日另外兩名港將亦出戰資格賽，詹文軒出戰跳馬及單槓，在跳馬兩跳分別以14.1分及13.75分完成，資格賽排第24位；在單槓則以12.466分完賽，列第128位。吳翹充在吊環資格賽獲14.133分，列第20名，同樣未能進入決賽。