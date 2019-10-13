【桌球】英球手簡娜奪世界女子桌球邀請賽冠軍　30歲首奪大賽錦標

首度於本港舉辦的世界女子桌球邀請賽今午（13日）上演決賽，由中國球手白雨露面對英格蘭球手簡娜（Rebecca Kenna）。最終簡娜以局數4：1擊敗這名年僅16歲的中國新星，同時亦是她3年桌球生涯中首次於大型比賽中封后。

首局初白雨露領先17：1，但簡娜打出關鍵一桿57度，以71：17先聲奪人。次局簡娜曾打出38度，領先57：12，但失誤讓白雨露以80：28扳平局數。簡娜於第三局順利以69：22再取一局。這名英格蘭球手在第4局處於上風，領先19：5時擊出一桿25度，又多得白雨露犯規，分差愈拉愈大。白雨露雖曾嘗試扭轉形勢，惟打失粉紅波未能「清枱」，讓簡娜再下一城。

白雨露坦言決賽發揮不好。（甘琬湄攝）

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第五局戰況激烈，白雨露領先20度，簡娜擊中黃波但未能乘勢狙擊，白進一步拉開差距。簡娜落後10：40時打出一桿31度反超前，雖她後來三度打失啡球，但白雨露亦數度出錯犯規。最終簡娜順利以61：45奪得最後一局，以局數4：1封后。

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簡娜對自己今仗的表現感到滿意，雖然今日的一桿度數不高，但有賴穩定的狀態以及準確度：「今日的決賽完全沒有想過會贏。」事實上，今日決賽的戲碼曾在小組賽上演，當時簡娜被白雨露以局數3：0擊敗。她直言白雨露是個很強的對手，又於昨日又打出最高一桿125度，但簡娜亦未有因此而憂慮：「我今仗打得非常小心，叫自己更加堅定及冷靜，好好把握對手的失誤，盡可能取得更高度數」。

（甘琬湄攝）

望佳績帶更多女性參與運動

事實上，現年30歲的簡娜3年前才投身桌球運動，今仗為這名英格蘭球手於大賽首次勝出：「我在計算排名的比賽中未曾奪冠，雖曾在愛爾蘭的比賽贏過，但都只是小型的比賽，今次卻有16位很強的球手」。她希望自己的成績能帶動更多英國年輕女性參與桌球運動：「自己成績不俗，但事實上我只有數年桌球經驗，因此我相信，如果從小開始學習並訓練桌球，成績一定能比我現在的更好」。

吳安儀（左一）4強憾負白雨露，無緣在主場封后。（甘琬湄攝）

得亞軍的中國新星白雨露直言今場決賽感覺不太好，心理質素亦不穩定，對自己的發揮造成不少影響。年僅16歲的她直言自己經驗尚淺，心態調整上還有很大進步空間：「這種大型比賽還是參加得不夠多，要吸收多點經驗。今日剛開始打得不太好，令自己一直有壓力，心裡只想着勝負及結果。」曾奪U21世界女子桌球錦標賽冠軍的白雨露昨日四強以3：1擊敗「四眼Cue后」吳安儀，她謙指從吳安儀身上亦有所學習：「她防守以及心理狀態都非常穩定，關鍵的時候心態都不會有很太波動」。白雨露將於十月底前往土耳其出戰女子賽。