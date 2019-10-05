【桌球】尼爾羅拔臣世界公開賽棄權　擺烏龍去錯地方兼賴朋友

「司機，麻煩去銅鑼灣！」你覺得自己會被送到港島那個銅鑼灣，還是沙田那個呢？ 桌球世界排名第4的尼爾羅拔臣，昨日到英國的班士利出戰世界公開賽外圍賽，但他去錯了英國另一個叫班士利的村莊，結果無法準時趕到會場，被視為棄權退賽。

在當地時間昨（10月4日）晚的世界公開賽外圍賽首圈，被列為3號種子的澳洲球手尼爾羅拔臣（Neil Robertson）要面對英格蘭伊恩般斯（Ian Burns）。然而，比賽時間已到，仍未見尼爾羅拔臣現身，賽會判伊恩般斯勝出。

尼爾羅拔臣原本昨晚要打比賽，但去錯比賽地點。（視覺中國/資料圖片）

尼爾羅拔臣受傷？不是。他真的到了班士利（Barnsley），只不過，此班士利不同彼班士利。世界公開賽外圍賽在英國城市班士利舉行，這個班士利位於列斯及錫菲之間，而尼爾羅拔臣相信就去了一條在伯明翰附近的村莊，同樣叫班士利。

尼爾羅拔臣在社交網站解釋棄權原因。（視覺中國/資料圖片）

尼爾羅拔臣之後在Twitter解釋退賽原因，他說：「當我發現那裏是第二個班士利的時候，已經太遲了，趕不到去另一個。希望我今季可以完成到一場比賽。」在上月底的中國錦標賽，尼爾羅拔臣次圈對索特（Matthew Selt）期間因感冒中途退出。

When I realised there was a 2nd Barnsley it was too late to get to the other one🥴 Hopefully I’ll be able to either play or complete a match this season😢 pic.twitter.com/dmRezQfBvH — Neil Robertson🌱 (@nr147) October 4, 2019

從他上載的地圖所見，其所在位置於伯明翰以北，離會場有段幾遠的距離。有網民回應：「從來不知有兩個班士利，真是長知識了。」尼爾羅拔臣回覆他：「在我駕車回劍橋期間，我也不斷這樣告訴自己。」

有網民好奇問，尼爾羅拔臣並非首次去這個比賽場地，怎麼會去錯地方？他親自回答：「有個朋友一直會載我去打外圍賽，但他這個周末很自私地要去參加一個挑戰巡迴賽。」

That’s what I was trying to tell myself driving back to a Cambridge😂 https://t.co/oxIBkCL4cg — Neil Robertson🌱 (@nr147) October 4, 2019

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票