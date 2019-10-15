【行山】TNF發布新防水技術Futurelight　將全面取代Gore-Tex　

說起行山衣服及行山鞋的防水物料，相信大家第一時間會想起Gore-Tex。 不過，作為全球最大戶外品牌的The North Face（TNF）宣布，將會使用自家研發的最新防水透氣技術Futurelight，在未來全面取代Gore-Tex。 究竟Futurelight是什麼東西？為何The North Face敢於以此取代Gore-Tex？全球山地運動總經理Scott Mellin解釋，Futurelight使用更先進的納米纖維技術，防水與透氣並重；而且他強調Futurelight可以在香港炎熱潮濕的天氣大派用場。

The North Face上周在雲南香格里拉舉行發布會，介紹他們花3年時間自家研發的Futurelight防水透氣技術。The North Face全球山地運動總經理Scott Mellin透露，在他們旗下的產品，將會以Futurelight逐步取代Gore-Tex，例如在今年會先推出利用Futurelight技術的戶外服裝及帳篷，到明年就到鞋類產品。

The North Face全球山地運動總經理Scott Mellin在發布會上介紹研發Futurelight的經過。（顏銘輝攝）

Futurelight使用可循環物料

相信所有人都會有疑問，Futurelight與Gore-Tex有何分別？Scott Mellin相信他們制定了人造纖維的全新標準，他說：「我會說Futurelight是全新的纖維，真的具透氣性，柔軟及堅韌，無論在什麼環境，穿起來十分舒服。」

Scott Mellin認為Futurelight會對業界造成衝擊，因為他們所用的是可循環使用的物料。他說：「更重要的是，我們所做的是具可持續性，這是前所未有的。我期望業內其他公司都會跟隨我們的步伐，使用可循環物料。」

The North Face未來將不會採取Gore-Tex技術，改由自家研發的Futurelight取代。（顏銘輝攝）

+ 3 + 2

Scott Mellin談到當初研發Futurelight的念頭，源自有滑雪運動員抱怨，下雨下雪需要穿防水褸，但當天氣好轉就因為熱而脫下，時常穿脫，十分麻煩，所以他決定研發一件適用於各種天氣的物料。他發現坊間大部分物料，防水與透氣乃魚與熊掌，若加強防水，透氣度則不得不下降，所以一定要研發出新物料，才能達到新要求。

經3年研發測試 利用納米技術​

經過3年的研發及測試，Scott Mellin的團隊利用納米技術，造出革命性的新物料；Futurelight的納米纖維可阻隔水分，但能夠讓空氣通過，防水與透氣兼備。他們能夠按不同的運動需要去編織物料，例如越野跑要更佳的透氣，冰雪運動則要更好的防水，所以推出Summit、Steep及Flight 3個系列的服裝，其中Flight較輕巧，透氣程度高，較能夠普遍使用。

Scott Mellin認為Futurelight適用於香港炎熱潮濕的天氣。（顏銘輝攝）

Scott Mellin：完美適合香港天氣

香港夏天天氣炎熱，時有大雨，同時濕度極高，會不會影響Futurelight的性能？Scott Mellin強調，香港是使用Futurelight產品的好地方，他說：「這是應對香港天氣的完美選擇。這是東南亞之中最適合使用的防水技術，正因為天氣很熱及潮濕，Futurelight透氣性很強，你不會有穿上垃圾袋的感覺。你會覺得這一層膠就像皮膚，十分透氣及輕巧。」

Scott Mellin希望業界會跟隨他們的步伐，使用可循環的環保物料。（顏銘輝攝）

Futurelight通過多項測試，並委託獨立的安全檢定機構Underwriter Labs，以應用在消防裝備的方法測試Futurelight，該物料面對一小時超過200加侖（約757升）的傾瀉而下的水量，都能夠保持百分百防水。團隊亦委託運動員在攀登珠峰及由洛子峰滑雪下山時使用Futurelight服裝，測試物料性能。Scott Mellin補充，Futurelight經過20次水洗測試，也沒有問題。

Scott Mellin表示，他們不會將Futurelight出售予其他品牌使用，這種物料會是The North Face產品的獨有。此外，The North Face本身擁有另一款防水物料DryVent，Scott Mellin指他們會繼續推出DryVent的產品，用於價錢較低的防水裝備。