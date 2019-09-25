【山系．店長】出國挑戰山賽裝備好就夠？　「醫肚子」也重要！

香港的野外環境，跟世界上絕多數地方比較，都是獨特的。 世界上很難找到一個地方，城郊距離如此接近，卻又充滿變化，入門級的、高難度的路線，圈繞在我們日常生活的環境之中，發展出一套香港特色的山野文化。 入手戶外裝備時，盲目跟隨外國潮流未必滿足本地環境需要；於是《01體育》走訪不同山系商店，聽聽各家店長的山野概念，分享符合本土與季度需要的山品推介。 這次訪談找來Cam2 Sport的店長Frankie。 攝影：曾柏熊

一直以來，由於香港的都市特色是郊區與都巿距離極接近，令越野運動接觸門檻低，加上近年國際間的越野跑風氣愈趨普及，喜歡山野運動的人自然愈來愈多，本地賽漸漸不能滿足一眾越野跑手的胃口，香港跑手出國比賽再不是難得一見的故事。

然而出國比賽，地理環境、氣候、難度等等， 都跟本地跑慣跑熟的山野路況有太多差異，比賽表現除了靠累積經驗和訓練之外，優秀的裝備也是重要的環節，這也是Cam2 Sport一直以來 選物售賣時所重視的地方。尤其是，店長Frankie本身就是喜愛「四圍跑」的越野跑手，幾乎所有商品都經過自己的測試，以身為跑手的第一身體驗，將自己覺得好的用品介紹給其他山友。他卻發現，很多時當今山友都明白穿上身裝備的性能重要性，卻忽略了對「吃的裝備」的考量 。

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店長Frankie本身就是喜愛「四圍跑」的越野跑手，幾乎所有商品都經過自己的測試，才介紹給其他山友。

歐洲賽季跟本地幾乎調轉，9月過去，賽期基本已過；而今個歐洲跑季間，Frankie便選擇了到意大利參加Lavaredo UltraDolomites的87公里賽事；風景絕對一流，卻不能完全反應出過程間的難度，中午氣溫高達攝氏40度，入夜卻跌至攝氏十數度的溫度，固然是難熬的環節，但大多出得國的跑手，都會知道需要備用怎樣的裝備應付溫差，反而對賽前、途中和賽後的補給問題缺少思考。

Frankie說：「出國比賽，各地的飲食文化不同，以我去剛剛意大利為例，萬幸是還算喜歡意粉、薄餅等食物，所以沒有這方面的問題。但我亦知道有很多人比賽前一定要吃飯，到了沒有飯吃的地方怎樣辦？答案正是需要準備合適的補給食品。而所謂合適的定義，也不是純粹看看當中的營養含量，它是否個人喜歡的口味？腸胃能否適應引至比賽間不適？都是日常訓練和比賽過程間都要適應的細節，而非賽前臨急準備可應對。」

Cam2 Sport一直以來選物售賣都重視裝備的質素。

事實上，對有歐戰習慣的跑手來說，根本沒有夏天休季這回事。為了備戰，很多時就算頂着夏季的烈日都需要上山練習。舉例說要準備一個100英里賽的比賽，作一個連續3天、共120公里的訓練課，模擬比賽過程以令身體適應比賽的強度，屬平常不過的訓練，卻肯定流失比正常更多的能量。要是沒有補充品的輔助，身體單靠平常飲食，絕對不夠吸收蛋白質、糖、鐵質、維他命、乳酸、各種營養，尤其欠缺BCAA（支鏈胺基酸）以幫助修補肌肉的話，身體只會不斷積勞而感到疲累，因此平日Frankie只要跑過2小時的長課後，都一定會吃補給食品，順道體驗不同品牌的口味和特色，自然更有推介心得。步入本地的跑季，無論正在準備香港的山賽，還是以中國、台灣的賽事為目標，為自己的身體補給依然是一年365日都適用的學問。

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