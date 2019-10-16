【行山鞋】解讀消委會報告　Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

消費者委員會昨日公布一項關於行山鞋的測試，比較市面上11款行山鞋。記者從消委會的數據中，嘗試了解不同鞋底的特點，名滿山界的Vibram Megagrip底表現如何？

講行山鞋防水，必提Gore-Tex；講行山鞋底，最享負盛名的是「黃金大底」或者「V底」Vibram。Vibram系列鞋底之中，在行山界最著名的是Megagrip，就算在濕滑石地上，這款鞋底亦有不俗的咬地力。

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根據品牌網站的資料及消委會的行山鞋報告，了解各款鞋底的特點。（資料圖片/余俊亮攝）

11款行山鞋比較（按圖放大）：

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兩款測試產品用Megagrip

消委會的報名中沒有列出各對行山鞋的鞋底，但翻查各品牌官網，發現在11對測試產品中，有兩對使用Vibram Megagrip鞋底，分別是The North Face Ultra Fastpack III GTX及Scarpa Epic GTX。

Vibram Megagrip鞋底甚有名氣，有些人會特地為自己的行山鞋換上該款鞋底。（顏銘輝攝/資料圖片）

Megagrip濕地防滑不如Continental

據消委會的測試結果，The North Face Ultra Fastpack III GTX及Scarpa Epic GTX在濕地防滑的表現同得3分，並列次席，僅次3.5分的Adidas Terrex Swift R2 GTX，可見Vibram Megagrip鞋底的濕地表現絕對在平均之上。在乾地防滑方面，The North Face Ultra Fastpack III GTX及Scarpa Epic GTX分別得4分及3.5分，屬於中上水平。

與其他行山鞋底的防滑性能作比較，Vibram Megagrip唯一不敵的是Adidas Terrex Swift R2 GTX所用的Continental；這對Adidas的乾地及濕地防滑評分也比Vibram Megagrip高。此外，Hanwag Belorado II Tubetec GTX所用的Hanwag TubeTec及Keen Targhee III的鞋底，在防滑水平能並肩Vibram Megagrip。

行山鞋鞋底的防滑性能，是很多山友關注的話題。（資料圖片/余俊亮攝）

值得一提的是，Merrell Moab 2 GTX使用另一款「V底」Vibram TC5+，其乾地防滑取得最高的5分，但濕地防滑只有2分，可見這款鞋底應為乾地而設，大家盡量避免穿這對鞋行澗。

Salomon的行山鞋通常用4款鞋底，其中今次測試的兩對都用上High Traction Contagrip。（顏銘輝攝/資料圖片）

比較令人失望的鞋底是Salomon Outline GTX及Salomon X Ultra 3 Prime GTX所用的High Traction Contagrip。雖然預計High Traction Contagrip的表現肯定不如同系列的Wet Traction Contagrip及Premium Wet Traction Contagrip，但在今次消委會的行山鞋測試中，High Traction Contagrip的分數頗低，兩對鞋的濕地防滑評分僅得2分及1.5分。

Salomon X Ultra 3 Prime GTX的濕地防滑分數在11對測試產品中包尾，更被消委會點名濕地表現較差。在乾地防滑方面，兩對用High Traction Contagrip鞋底的Salomon同樣得3.5分，在這次測試中僅為中庸之水平。

Vibram Megagrip鞋底的濕地防滑能力不俗，但在今次測試中，並非列首位。（顏銘輝攝/資料圖片）

曾經聽一些前輩講過，愈抓地的鞋底，就愈不耐磨，因為鞋底的膠愈軟，就愈咬地，但就愈容易磨蝕；從消委會的調查中，亦能看到這一點。Adidas所用的Continental鞋底防滑最強，但鞋底耐磨表現僅得1分包尾。

High Traction Contagrip耐磨強

使用Vibram Megagrip的The North Face Ultra Fastpack III GTX及Scarpa Epic GTX的鞋底耐磨表現就分別得2.5及3分，屬於中下。相反，防滑表現最差的High Traction Contagrip，則是測試之中其中一款最耐磨的鞋底，兩對Salomon的鞋底耐磨表現同得4.5的高分，與Lowa Innox GTX lo並列。