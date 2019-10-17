【英超】阿古路再遇交通意外　IG貼文公布「傷勢」

球員在國際賽日中受傷，成為不少領隊的顧慮。未有入選阿根廷大軍的曼城前鋒阿古路，卻同樣發生令球迷憂心之事，他在個人Instagram發文透露遇上交通意外，座駕車頭損毀。

阿根廷在今個國際賽日安排與德國及厄瓜多爾進行友賽，曼城尖刀阿古路未有列入大軍名單，國家隊主帥史卡朗尼指該名31歲箭頭有輕傷，未有百分百的狀態，所以未有徵召他入伍。

留在英格蘭的阿古路，在當地時間周三（16日）返回球會訓練基地時，在駕駛途中遇上交通意外，使他的座駕右前輪胎及車頭損毀。阿古路事發後在個人Instagram發文公布他座駕的「傷勢」，而他因為未有受傷而不用接受軍醫的檢查，更如常參與球隊的訓練，相信不影響他今周作客出戰水晶宮的賽事。

阿古路今季聯賽為曼城攻入8球，是球隊前線重心。（Getty Images）

阿古路在事發後貼文，透露座駕的「傷勢」。（阿古路Instagram截圖）

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阿古路兩年前在荷蘭曾遇上更嚴重的交通意外，他在前往機場的途中，乘搭的車子撞向燈柱，雖然阿古路在車禍時佩戴了安全帶，但同樣使他肋骨骨折，需要養傷兩個月。

阿古路兩年前在荷蘭遇交通意外，使他養傷兩個月。（Twitter截圖）

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